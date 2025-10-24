Conmoción en Satara cuando una doctora acusa a los policías de abuso sexual antes del suicidio







El trágico suicidio de una doctora el jueves del hospital subdistrito de Phaltan en satara ha provocado indignación después de que su nota revelara repetidas quejas de acoso físico y mental que no fueron atendidas.

La doctora dejó escrita en su mano una breve nota de suicidio, en la que acusaba a dos policías de violarla y agredirla sexualmente.

Según los informes, acusó al inspector de policía Gopal Badne de agredirla sexualmente cuatro veces y al oficial de policía Prashant Bankar de someterla a un acoso mental continuo. La revelación ha provocado indignación tanto en la policía como en los departamentos de salud.

Desde hacía varios meses, el médico se había visto envuelto en disputas que involucraban tanto al policía y el departamento de salud. Según los informes, el conflicto comenzó tras un desacuerdo sobre un examen médico que dio lugar a una investigación interna en su contra. Durante este período, también presentó una queja por escrito a sus superiores afirmando: «Me están tratando injustamente. Me suicidaré».

Sus colegas afirman que, a pesar de estas advertencias, las autoridades no tomaron ninguna medida concreta.

La policía dijo que se está llevando a cabo una investigación detallada.

Diputado del Partido del Congreso Nacionalista (SP) Supriya Sule ha exigido que el Ministro Principal ordene una investigación sobre el incidente y garantice medidas estrictas contra los declarados culpables.

Phaltán, Dist. El caso de suicidio de una doctora que trabaja en el Hospital Upazila de Satara es muy grave. En la nota de suicidio escrita por esta mujer, había informado repetidamente a sus superiores que estaba siendo torturada física y mentalmente durante los últimos días. Pero su queja fue atendida… – Supriya Sule (@supriya_sule) 24 de octubre de 2025

El ministro guardián de Satara, Shambhuraj Desai, dijo que aún se esperan los detalles oficiales de las autoridades. Confirmó haber hablado con el Superintendente de Policía y les indicó que visitaran el lugar.

«Si se ha encontrado una nota de suicidio o cualquier prueba de este tipo, es profundamente lamentable», afirmó, asegurando que se llevará a cabo una investigación detallada. Desai añadió que se contactará a la familia del fallecido para verificar cualquier sospecha y que cualquier persona declarada culpable se enfrentará a acciones estrictas sin excepción.

Palghar: Mujer pierde bebé durante el parto, la familia alega que no hay ningún médico presente; autoridades niegan negligencia

Una familia en Maharashtra palghar El distrito ha alegado que una mujer de 25 años perdió a su bebé durante el parto en un hospital gubernamental debido a la ausencia de un médico durante varias horas. Las autoridades del hospital, sin embargo, han negado cualquier negligencia.

Según el marido de Vaishali Ashok Batre, ella ingresó en el Hospital Rural de Mokhada la mañana del 22 de octubre para dar a luz. Afirmó que ningún médico estuvo disponible durante casi 12 horas y que sólo una enfermera estuvo de guardia durante el período crítico. La familia alegó que la falta de atención médica oportuna provocó la muerte del recién nacido durante el parto.

La familia afirmó además que el hospital remitió posteriormente a la mujer tribal y a su bebé fallecido al Centro de Salud Primaria de Khodala.

En respuesta a las acusaciones, el Dr. Bhausaheb Chattar, director médico de Taluka, rechazó las acusaciones de negligencia. Dijo que un doctor estaba de servicio pero había estado atendiendo un caso de emergencia por mordedura de serpiente en el momento del parto.

«Cuando el bebé no lloró inmediatamente después del nacimiento, el médico corrió a la sala pero encontró que el bebé no respondía», dijo el Dr. Chattar a PTI.

Citando hallazgos preliminares, agregó que el bebé pudo haber padecido una condición congénita y sostuvo que no hubo negligencia por parte del equipo médico. También afirmó que el hospital contaba con suficiente personal de respaldo en ese momento.









