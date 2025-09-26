Conmoción en Bank Gowa! El TNI llevaba un arma de barril largo, casi la inteligencia de Kodim

GowaVIVA– Comando del Distrito Militar (Kodim) 1409 Gowa asegura a un miembro TNI Iniciales activas de Praka S arma El fuego de un largo rifle de barril hasta que estalló su arma y casi golpeó al miembro de Kodim Intel en uno de los bancos de bumning de Gowa Regency, South Sulawesi.

Leer también: Los delitos de investigación penal investigan los casos de envenenamiento de MBG



«Es cierto que ha habido una erupción de armas o disparos en Gowa. Ese fue el TNI con las iniciales de la unidad TNI aquí, llevó a cabo el tiroteo, pero el objetivo debía ser atropellado por un muro», el teniente Coronel Infer de Gowa de Gowa en Heri Kuswanto contó a los periodistas en Gowa, citados el viernes 26 de septiembre, 2025.

Explicó que la persona preocupada estaba en el banco. Inicialmente ingresando al banco con un arma de rifle de barril largo almacenado en su chaqueta. Había gritado y luego se había sigurado por un guardia de seguridad del banco llamado Asrul.

Leer también: ¡Reveló! Resulta que solo hay una cifra del coleccionista de corrupción de cuotas de Hajj



«Asegurado por la seguridad para ir a la sala de seguridad (POS), desde el lado de la seguridad del banco nos llamó, llamando a los miembros de la unidad Intel», dijo Heri.

Junto con cuatro miembros de Intel llegaron a la ubicación, autor En ese momento todavía estaba en la sala de guardia de seguridad de Bank Bri. Cuando el miembro de Intel Kodim 1409, Serda Pahri, se acercó a los perpetradores de su arma, fue dirigido inmediatamente a él.

Leer también: El destino de SPPG que tiene casos de envenenamiento, las operaciones se detienen al menos 14 días



«Los miembros de la unidad de Intel llegaron allí, cuando llegaron allí, la persona preocupada se sorprendió, por qué había personas Intel aquí, de modo que sus armas se dirigieron directamente a nuestros miembros», dijo.

El arma de fuego fue dirigida a un miembro de Intel llamado Serda Pahri despedido rápidamente de Senpi y una erupción apuntaba a la pared del puesto de guardia de seguridad. Espontáneamente, Serda Pahri inmediatamente curvó a los perpetradores en el cuello para ser paralizados por otros miembros.

«Cuando se dirigió a la barrera de los cuerpos de nuestros miembros, se estacionó inmediatamente hacia arriba, entonces hubo una erupción, así. Luego, por la condición de nuestros miembros, hasta ahora está bien, Alhamdulillah está bien», dijo.

Después de ser paralizados en el banco, los perpetradores fueron llevados a la oficina de Kodim 1409 Gowa para un examen más detallado, incluida preguntar dónde era la unidad y qué significaba.

Más tarde se descubrió que este miembro de TNI era un soldado de la unidad de infantería de 3 Kostrad. El Dandim declaró que su partido había coordinado con su división para ser recogido y procesado por Denpom de la División Kostrad Infantry 3.

«Alhamdulillah, nuestra coordinación con nuestra relación con una muy buena división. Existe este incidente que coordinamos de inmediato, lo informamos de inmediato para que la persona relevante haya sido asegurada por la unidad», dijo nuevamente.

Cuando se le preguntó por los resultados del examen si se cree que la persona tiene un trastorno mental o si hay otras causas, dijo, su partido solo aseguró y preguntó por qué unidad fue entregada a la unidad a la unidad

«Ahora ese es el resto (estrés) que no entendemos, porque la persona en cuestión también se lleva actualmente a la unidad, y tal vez la unidad es más muslos», agregó.

Hasta ahora, aún no se sabe cuál es el motivo en cuestión es llevar un arma de rifle de barril largo activo al banco local. El banco aún no ha proporcionado información oficial. (Hormiga)