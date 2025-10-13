¡Conmoción de cadáveres en la plaza Demak! La policía revela los impactantes hechos detrás de esto

Semarang, VIVA – hasta tres autor asalto que mató a un joven cuyo cuerpo fue encontrado en campo Pueblo de Botorejo, Regencia Por esoEl sábado 11 de octubre de 2025 fue detenido por la policía.

«En menos de 24 horas, los tres perpetradores fueron arrestados por agentes conjuntos de la policía de Demak y la policía de Java Central», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Java Central, comisionado de policía Artanto, el lunes 13 de octubre de 2025.

Se sabe que los residentes locales encontraron el cuerpo de un hombre con las iniciales G, residente de Cilacap Regency, en un campo en la aldea de Botorejo. Según él, a partir de la investigación realizada se identificaron tres autores.

Lea también: La familia reacciona enérgicamente tras el rechazo de Nadiem antes del juicio: la madre alude a Hasto y Tom Lembong, el padre revela la determinación del hijo



Son F, residentes de Jepara Regency, M, residentes de Batang Regency, y S, residentes de Cilacap Regency. Los tres son colegas. víctima. El incidente comenzó cuando la víctima y los tres perpetradores viajaban de Semarang a Jepara en un camión.

Durante el viaje, dijo, se sospecha que se produjo una discusión que provocó que los tres perpetradores golpearan a la víctima hasta dejarla inconsciente. Artanto agregó que la velocidad de la divulgación era inseparable del estado de alerta de la comunidad al denunciarlo a los agentes de policía.

«Los oficiales respondieron rápida y profesionalmente al informe para que pudiera ser divulgado en menos de 24 horas», dijo. (Hormiga)