Conmemorando el día nacional del cliente, los directores de BRI directamente clientes en varias regiones

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Conmemorando el Día Nacional del Cliente del Cliente (HPN) 2025 como una forma de agradecimiento por cliente Por la confianza y la lealtad que se le ha dado a Bri. Esta celebración es un impulso para reafirmar el compromiso de BRI al presentar servicios financieros que pueden responder a las necesidades de los clientes que continúan creciendo.

En línea con el tema de HPN 2025, a saber, ThinkCustomer, BRI asegura que cada iniciativa esté dirigida a presentar servicios relevantes y agregar valor a los clientes. Este compromiso se realiza mediante la expansión del alcance, la mejora de los procesos en varias líneas operativas.

El presidente de BRI, Hery Gunardi, expresó su agradecimiento y gratitud a los clientes leales de Bri.

«En este día nacional del cliente, agradecemos la confianza y la lealtad de los clientes a Bri. Los clientes se han convertido en una parte importante del hito de Bri como banco que sirve al país a áreas remotas.

En conmemoración Día nacional del cliente 2025La junta directiva de BRI realiza visitas simultáneamente a varias sucursales (sucursal) en Indonesia para saludar directamente a los clientes y expresar su agradecimiento. El presidente de BRI, Hery Gunardi, saludó a los clientes directamente en la sucursal de Gading Bri Kelapa y al presidente adjunto de BRI, el director adjunto Agus Noorsanto, estuvo presente en la oficina de Bri Bandung Brich Asia Afrika. Además, las filas de otros directores de BRI también estaban presentes que saludan directamente a los clientes en varias regiones, además del área de Jabodetabek, otras áreas visitadas incluyen Surabaya, Malang, Semarang, Yogyakarta, Banjarmasin y Lampung.

El impulso del Día Nacional del Cliente es un recordatorio para que BRI continúe colocando a los clientes como el centro de cada innovación. Una prueba clara del éxito de BRI Innovation es la existencia de Brimo Super Apps, que actualmente es el canal principal de los servicios financieros digitales BRI que proporciona características completas e integradas. Esto se refleja en los logros de BRIMO hasta finales de junio de 2025, lo que registró un crecimiento impresionante con el número de usuarios aumentados 21.2% anuales (interanual) a 42.7 millones de usuarios y el volumen de transacciones creció un 25.5% interanual alcanzando RP3,231.7 billones.

BRIMO es una súper aplicación que puede responder a varias necesidades de transacción diaria de los clientes, como pagos de QRIS, transferencias interbancarias y compras de productos de inversión como valores estatales (SBN) y fondos mutuos. Ahora, BRIMO no solo está presente como una súper aplicaciones, sino también como una plataforma de estilo de vida que es relevante para las necesidades de la comunidad.

Además, Qlola de BRI es parte de la transformación estratégica de BRI hacia el modelo de banca universal para apoyar las necesidades comerciales cada vez más complejas. Los clientes tienen la facilidad de monitoreo y descarga de estados financieros directamente a través de características y cuentas de informes en tiempo real a las que se puede acceder en cualquier momento. BRI continuará desarrollando y expandiendo el alcance de Qlola, para proporcionar soluciones de extremo a extremo que respondan las necesidades corporativas generales.

Hasta junio de 2025, Qlola de Bri ha publicado un volumen de transacción de RP5,970 billones, creciendo 36.8% interanual. Este crecimiento ocurre en los segmentos al por mayor y no Waterholesale, con más de 75,000 nuevos clientes, de modo que el total de Qlola de los usuarios de BRI alcanzó los 258 mil o un aumento de 41.09% YOY.

Además, para proporcionar comodidad a los clientes, BRI también presenta un asistente virtual basado en AI, Sabrina como un chatbot receptivo y de fácil acceso. Los clientes pueden interactuar con Sabrina a través de WhatsApp al 0812 1214 017 para obtener información relacionada con los productos y servicios BRI. A través de este servicio, los clientes pueden encontrar fácilmente la ubicación de la oficina de BRI, cajeros automáticos y agentes más cercanos, así como obtener una recomendación comercial de BRI. Los clientes también pueden verificar las mutaciones y equilibrios de cuentas a través de la banca de chat, así como enviar quejas que se pueden rastrear el proceso de finalización.

Hery Gunardi agregó que BRI continúa mejorando la calidad del servicio en línea con las expectativas de los clientes que continúan creciendo.

«Creemos, escuchamos, comprendemos las necesidades y presentamos una solución más relevante para los clientes es la clave del éxito, especialmente en medio de cambios cada vez más rápidos. Como el banco de la gente indonesia, esperamos que BRI siempre haya sido la principal opción de clientes, para que juntos puedan construir una economía de personas cada vez más fuerte», concluyó Hery Gearardi.

Para obtener información, los clientes pueden celebrar el Día Nacional del Cliente 2025 con BRI a través de varias promociones y ofertas atractivas en varios comerciantes en colaboración con BRI. Se puede acceder a la información relacionada con las promociones especiales de Bri en el Día Nacional del Cliente. BBRI.id/hpn25.