Conmemorando el Día Nacional de los Agricultores, BRI fortalece el apoyo agrícola a través del acceso al financiamiento y el empoderamiento inclusivo

VIVA – sector agricultura Sigue siendo uno de los principales apoyos de la economía indonesia. Según los datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS), la contribución de este sector al Producto Interno Bruto (PIB) nacional alcanzó el 13.83% en el segundo trimestre de 2025, lo colocó en el segundo más grande después de la industria de procesamiento (18.67%) durante los primeros seis meses en 2025.

Coincide con el Día Nacional de los Agricultores que se conmemora cada 24 de septiembre, Bri Como socio estratégico, el gobierno continúa apoyando constantemente a los agricultores a través de diversas iniciativas que se han llevado a cabo. Estos esfuerzos se realizan en forma de financiamiento, asistencia comercial, a programas de empoderamiento basados ​​en la comunidad.

El director de Bri Micro, Akhmad Purwakajaya, enfatizó que el espíritu del día de la granja que estaba en línea con la comida de Asta Cita Swasembada de la administración del presidente Prabowo, se convirtió en un impulso importante para que Bri fortalezca su papel en el apoyo al sector agrícola.

«BRI continúa comprometiéndose para que los agricultores puedan crecer más productivos, inclusivos y sostenibles. El papel se realiza a través del financiamiento, el empoderamiento de la digitalización de los servicios, las asociaciones con varias partes para fortalecer la cadena de suministro agrícola», dijo.

Varios compromisos de la empresa en el apoyo a los agricultores también se reflejaron en varias iniciativas. En el lado financiero, por ejemplo, el crédito comercial de las personas (Dónde) Bri señaló que el sector agrícola se convirtió en el mayor beneficiario con una distribución que alcanza Rp50.95 billones o equivalente a 44.58% del total de bri Kur de Rp114.28 billones a agosto de 2025. A través de Kur, los agricultores pueden obtener un apoyo de capital fácil y asequible.

El aumento de la capacidad de los negocios de agricultores también se presenta a través del programa Business Cluster en My Life Cluster, una iniciativa de empoderamiento basada en Micro Community. A través de este programa, BRI forma un grupo empresarial basado en la igualdad de sectores, condiciones geográficas y cercanía social entre los actores comerciales en una región. El número de grupos de negocios asistidos por BRI ha alcanzado 41,217 en toda Indonesia. De estos, la mayoría de ellos provienen del sector agrícola con una porción del 47.63%, seguido de la industria (30.02%) y el comercio (10.78%).

Además del programa de empoderamiento y financiamiento, BRI también expande el acceso a los servicios financieros para los agricultores a través de la red de agentes de agente que están dispersos a áreas remotas, para que los agricultores puedan abrir más fácilmente cuentas, ahorrar y realizar otras transacciones financieras.

No se detenga en los servicios básicos, los agentes locales también educan activamente a los agricultores para que estén más acostumbrados a utilizar servicios digitales como BRIMO y QRIS. La utilización de los servicios digitales también ayuda a mejorar la eficiencia de la transacción al tiempo que proporciona un seguimiento financiero más claro para la gestión de las empresas agrícolas.

«A través de las diversas iniciativas de empoderamiento, BRI enfatizó que su partidismo con los agricultores con un enfoque integral, que van desde el acceso al capital, el empoderamiento, la digitalización, las esperanzas, los agricultores pueden ser más productivos, inclusivos y sostenibles al tiempo que fortalecieron el papel del sector agrícola como el principal apoyo de la economía nacional», concluyó Akhmad.