Conmemorando el Día Mundial del Río, a Bri se preocupa por invitar a la generación joven a mantener los ecosistemas fluviales y el cuidado del medio ambiente

VIVA – Mantener el río significa mantener el futuro. Pequeños esfuerzos como no tirar basura al río, reduciendo el uso de plástico, para participar en la acción limpia del río es un paso de concreto para mantener el equilibrio ambiental.

Leer también: La parte de las transacciones digitales alcanza 99.1 Press de las transacciones totales, los clientes se sienten más cómodos utilizando los servicios de banca digital BRI



Interpretar Día del río Mundial Celebrado cada cuarta semana de septiembre, Bri La atención a través del programa «Mantener el río, Mantener la vida» invita a la generación más joven a llevar a cabo la activación de la limpieza del río y la educación ambiental en Tukad Badung, ubicada en la aldea de Pemogan, sur de Denpasar, provincia de Bali.

Leer también: Desde el pasatiempo para convertirse en un negocio, este negocio de café local está creciendo y subiendo en clase gracias a la asistencia de Bri



Esta actividad no solo se centra en limpiar el Tukad Badung, que se encuentra en el Área de Conservación de Manglares Ngurah Rai Rai (Tahura), sino que también llevó a cabo educación de limpieza e instalación de barreras de basura para evitar la entrada de basura en el flujo del río.

El Secretario Corporativo de Bri Dhanny reveló que conmemorar el Día Mundial del Río no es solo una actividad ceremonial, sino que es un punto de inflexión en la construcción de la conciencia colectiva, especialmente para la generación más joven.

Leer también: Conmemorando el Día Nacional de los Agricultores, BRI fortalece el apoyo agrícola a través del acceso al financiamiento y el empoderamiento inclusivo



«Esta actividad no solo tiene como objetivo reducir los depósitos de residuos en el río, sino también para crear conciencia colectiva sobre la importancia de mantener la limpieza y la sostenibilidad de los recursos naturales», dijo.

No solo eso, la educación de la clasificación de residuos es un paso importante en los esfuerzos para preservar el medio ambiente, especialmente en la gestión del río. Los desechos orgánicos que se han ordenado pueden usarse para las necesidades de la comunidad, como el compost, la alimentación animal adicional, la agricultura urbana e incluso se pueden procesar en biogás. Si bien los desechos inorgánicos se picarán con un helicóptero de basura y los resultados se venden a los coleccionistas de basura.

Dhanny agregó que el programa Bri le importa «Mantenga el río cuidado de la vida«Se ha llevado a cabo desde 2020 y ha revitalizado más de 100 ríos en varias regiones en Indonesia. Estos ríos también se limpian rutinariamente mediante el empoderamiento de las comunidades laborales.

En su implementación, BRI también coopera con la Fundación Watch Indonesia River, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a proteger y mantener la limpieza de los ríos en Indonesia de la contaminación, especialmente los desechos plásticos.

La colaboración entre Bri y The Watch River desde principios de 2025 registró varios logros, incluida la instalación exitosa de 18 barreras de basura en Tukad Badung Denpasar y logró recolectar 64,480 kg de desechos inorgánicos. Las actividades de recolección y limpieza realizadas en el río han involucrado a 2.221 residentes y voluntarios y han producido un potencial de reducción de carbono de 193.27 toneladas de CO2E.

Desde que se fundó en 2020, el río Watch ha estado tratando de instalar 381 barreras de basura en 11 regiones en Indonesia. Con un enfoque basado en la comunidad, el río Watch coopera con las comunidades locales no solo para limpiar el río, sino que también educa la importancia de la gestión sostenible de residuos y el empoderamiento laboral.

«A través del impulso del Día Mundial del Río, Bri enfatizó su compromiso de continuar contribuyendo a preservar el medio ambiente a través de programas reales que involucran a la generación más joven y la comunidad. Bri cree que un río limpio y mantenido será un legado valioso para las generaciones futuras, así como fundaciones importantes para realizar el desarrollo sostenible en Indonesia», concluyó la dhanny.