Conmemorando el Día de la Caridad Internacional, Bobby the Cat tiene acción compartida en Yakarta

Yakarta, Viva – Tim amal De Bobby the Cat ($ BTC), un proyecto cripto- Basado en monedas de memes en la red Solana, actividades de retención social En un área densamente poblada de Duri Pulo, Gambir, Central Yakarta, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Esta acción coincidió con la conmemoración del Día de la Caridad Internacional, así como con el cumpleaños del Profeta Muhammad.

En la actividad titulada «$ BTC compartiendo: cultivar una actitud afectuosa con los demás», el equipo canalizó 100 paquetes de alimentos que contienen arroz, azúcar y aceite de cocina, y 200 paquetes de alimentos listos para comer en el programa Berkah del viernes para las personas necesitadas.

El presidente de RW 09 Duri Pulo, Ashari Muchlis, apreció el paso de $ BTC que se preocupaba por la comunidad al celebrar actividades sociales en Duri Pulo.

«Por supuesto, las cosas pueden ayudar a mis ciudadanos más o menos aquí. Para el viernes, más residentes también pueden sentir sus bendiciones. Por lo tanto, se le da más compensación», dijo.

Bobby, el CEO de Cat, Kemas Fadli Safari, enfatizó que esta acción era una forma de gratitud por el logro de la capitalización de mercado de $ BTC que penetró en Rp7.4 mil millones en solo dos meses.

«Esta es nuestra primera organización benéfica. Bobby the Cat apoya al presidente de la alimentación nutritiva gratuita, el presidente Prabowo Subianto. Dios, construiremos una cocina MBG en pueblos desfavorecidos», dijo.

El director de caridad, Aswin Cahyadi, agregó que esta actividad se llevaría a cabo continuamente en varias regiones de Indonesia.

Bobby the Cat ($ BTC) es un proyecto criptográfico basado en la red Solana que combina el espíritu de la moneda de memes con una misión social real y medible.

Más que solo activos digitales, $ BTC es una iniciativa social basada en tecnología diseñada para traer contribuciones directas a la comunidad.

La contribución se llevó a cabo a través de la integración entre las finanzas descentralizadas (DEFI), los agregadores de cadena de bloques de plataforma y los ecosistemas de colección digital (NFT).

El ecosistema de $ BTC se construyó en tres pilares principales:

1. Caridad de token «Construyendo el hijo y el hijo de la nación de la nación» -Pape la educación gratuita, los alimentos nutritivos, la asistencia social, la salud y la preocupación por los animales.

2. Blockchain Project Aggregator: ayuda a la incubación, consulta y financiación de proyectos locales de Web3.

3. Colección NFT exclusiva – Foro de Apreciación Doméstica para la identidad comunitaria.

Hasta el 10% del suministro de token total de $ BTC se asignará específicamente para programas sociales y de caridad, canalizados a través de billeteras públicas transparentes y auditadas.

Con el apoyo de la tecnología Solana rápida y eficiente, $ BTC combina blockchain, creatividad y filantropía en un ecosistema Web3 inclusivo.