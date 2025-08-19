Conmemorando el 80 aniversario, el Ministerio del Interior celebró un seminario nacional para fortalecer el rendimiento

VIVA – Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) celebró un seminario nacional titulado «Ministerio del Interior civilizado para el país» en conmemoración de cumpleaños (CABAÑA) 80 República de Indonesia, así como el 80 aniversario del Ministerio del Interior. Al seminario asistieron el Ministerio del Interior y el Gobierno Regional (Gobierno regional) tuvieron lugar híbrido del edificio Sasana Bhakti Praja (SBP) de la oficina central del Ministerio del Interior, Yakarta, martes (19/08/2025).

Leer también: Wamendagri Rebekah Haluk Describa el desarrollo del desarrollo de Dob Papua



El viceministro de Asuntos Interiores (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dijo que este seminario se convirtió en un espacio de reflexión, además de fortalecer el desempeño del Ministerio de Asuntos Interiores al presentar varios oradores competentes.

«En conmemoración de la independencia [Republik Indonesia] Y también el 80 aniversario del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior requiere ricas perspectivas para fortalecer el desempeño del Ministerio del Interior. Así que hoy estamos contentos porque podemos presentar figuras senior competentes «, dijo Bima al equipo de medios.

Leer también: Entonces, el eje del gobierno, el Ministro del Interior: el Ministerio del Interior juega un papel importante en la Guardia de varios Programas Nacionales de Prioridad



Bima Arya reveló, el Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian en su dirección recordó que el Ministerio de Asuntos Interiores tenía una posición estratégica para vigilar al presidente de Asta Cita, Prabowo Subianto. Esto se relaciona principalmente con el papel del Ministerio de Asuntos Interiores en la coordinación de todos los gobiernos regionales.

El rol también se incluye en la implementación de varios programas prioritarios, como la alimentación nutritiva gratuita, las cooperativas rojo y blanco de Villahan/Kelurahan, a las escuelas de las personas.

Leer también: Ministerio del Interior y BNPP tiene el 80 aniversario de la República de Indonesia



«Realmente tiene que el Ministerio de Asuntos Interiores tiene una función estratégica. El Ministro lo recordó y no es negligente evaluar siempre qué pasos para que el rendimiento pueda ser mejor», explicó.

Los oradores presentes incluyeron Suwandi, Edmon Makarim, Djohermansyah Djohan y Adrianus Eliasta meliala. Mientras tanto, Bambang PS Brodjonegoro también asistió virtual.

El material presentado en este seminario varía y toca varios aspectos importantes de la gobernanza. Hecho Suwandi, por ejemplo, enfatizó la importancia de la colaboración entre los gobiernos centrales y regionales para realizar servicios públicos inclusivos. Mientras tanto, Edmon Makarim destacó el fortalecimiento de la identidad de la población digital como uno de los pilares de la transformación del servicio público en Indonesia.

Djohermansyah Djohan dio una reflexión sobre el 80 aniversario del Ministerio del Interior para consolidar al gobierno regional en el estado unitario. Además, Adrianus Eliasta Meliala discutió el tema de la aplicación de la ley, especialmente relacionado con el fraude en los servicios públicos. El Bambang PS Brodjonegoro entregó una presentación sobre el papel estratégico del gobierno regional para mantener la estabilidad económica hacia los ideales del oro de Indonesia 2045.