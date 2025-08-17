Conmemorando el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia, el presidente Wasi Tri Tito Karnavian dirigió la ceremonia submarina

VIVA – El gobierno regional del norte de Maluku en colaboración con las mujeres de buceo de Indonesia (WASI) y la comunidad de buceo del norte de Maluku sostuvieron ceremonia la elevación de la bandera roja y blanca en submarino En conmemoración del 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia.

La ceremonia se celebró en el Mar de Sulamadaha, Ternate, North Maluku el sábado (8/8/2025). A esta actividad asistieron 120 buzos del norte de Maluku y varias otras regiones.

En esta ocasión, el gobernador del norte de Maluku, Sherly Tjoanda, buceando libremente en un disfraz de sirena que lleva una bandera roja y blanca para ser entregada al presidente de Wasi Tri Tito Karnavian como inspector de ceremonia. La elevación de la bandera submarina acompañada de la canción Indonesia Raya, luego cerró con un desfile de bandera debajo del mar por buzos.

La ceremonia de bandera submarina es una forma de mantener la soberanía de la República de Indonesia para permanecer intacta, considerando que el 70 por ciento de Indonesia es un área marina. Esta actividad también es un esfuerzo para introducir el potencial turístico en la provincia del norte de Maluku, que es famosa por la belleza submarina.

«Espero que, con la existencia de esta ceremonia de bandera submarina, el pueblo indonesio haga de esta provincia como uno de los destinos nacionales de vacaciones en el mar», dijo Tri.

Según él, North Maluku puede ser una elección turística de considerar, especialmente para los buzos y los fanáticos de los deportes submarinos, especialmente con la ruta de vuelo directo desde JakartaTernate y Manado-Alternate.

«Con la ruta de vuelo directo desde Jakarta-ternate y Manado-Alternate, el norte de Maluku debería ser una alternativa que se puede calcular», dijo.

Para obtener información, la ceremonia de la bandera asistió aproximadamente 120 buzos que consisten en las fuerzas de seguridad, el público en general, los funcionarios públicos estatales (ASN), los activistas deportivos de buceo y los activistas turísticos, especialmente bajo el agua de varias regiones.

Anteriormente, para preservar los ecosistemas submarinos, esta serie de actividades comenzó con un trasplante de arrecifes de coral en Falajawa Beach, Ternate, North Maluku el 7 de agosto de 2025. Además también hubo actividades para la liberación de crías, plantación de manglares y socialización de los desechos plásticos.