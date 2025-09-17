Conmemorando a Harhubnas 2025, INSA fortaleció el papel estratégico del envío para la soberanía de la nación

Yakarta, Viva – Asociación Nacional de Asistentes Indonesios (DPP DPP PERO), invitando a todos los interesados ​​a reflejar el papel nuevamente sector de transporte Contra la soberanía y la defensa nacional, para dar la bienvenida a la celebración del Día Nacional del Transporte, que se conmemora cada 17 de septiembre de cada año.

Presidente de DPP INSA, Carmelita Hartoto dijo, en la advertencia Harhubnas 2025 Este año, el gobierno planteó el tema ‘Servicio de transporte para el país’.

Según él, esto está tratando de enfatizar el papel del transporte como una forma de servicio real para aumentar la conectividad, el desarrollo equitativo y el bienestar de la comunidad en todas las regiones de Indonesia.

«El transporte integrado y la seguridad de priorización es la clave para el desarrollo nacional equitativo», dijo Carmelita en su declaración, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Carmelita Hartoto, Presidenta de la Asociación Nacional de Emprendedores Comerciales de envío comercial DPP

Afirmó que las redes de transporte de tierra, mar, aire, río y cruzamiento, y cruzamiento, juegan un papel importante en la facilitación de los movimientos de personas, bienes y servicios en toda Indonesia.

Para los países del archipiélago como Indonesia, Carmelita enfatizó que el papel del transporte multimodal integrado son las venas de la distribución suave de las personas y los bienes en todo el archipiélago indonesio.

«El Día Nacional del Transporte es nuestra oportunidad de recordar la importancia del papel del transporte en el desarrollo del país», dijo.

CARMELITA agregó, el papel del transporte no se limitó a facilitar el movimiento de personas y bienes, sino también los determinantes del aumento de la competitividad nacional.

Con una red de transporte conectada, hará que la distribución logística sea más eficiente, y los servicios públicos podrán llegar a la comunidad de manera uniforme en toda Indonesia.

«El transporte es una locomotora que mueve el comercio de bienes. Sin transporte, todos los movimientos económicos no se ejecutarán. Por lo tanto, es muy importante recordar siempre que el sector del transporte juega un papel estratégico para el desarrollo de Indonesia», dijo.