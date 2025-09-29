Conjuntos de pistola desnuda Paramount+ Fecha de lanzamiento de transmisión: Cómo ver en línea

«La pistola desnuda«Trajo la comedia de la vieja escuela a los cines este verano, y el público pronto disfrutará de esas mismas risas en casa a medida que llegue la comedia de acción Supremo+ el 30 de septiembre.

Una secuela tardía del ‘Escuadrón de la Policía!’-Serie de películas inspirada del mismo nombre de los años ochenta y 90, «The Naked Gun» reintrodujo la franquicia en audiencias modernas con Liam Neeson Interpretando al divertido detective Frank Drebin Jr., hijo del personaje principal de Leslie Nielsen de las películas originales. El comportamiento serio de Neeson yuxtapuso con la densidad juguetona y las extrañas escapadas de su personaje de lucha contra el crimen es una comedia tensa, fiel al tono original de los hermanos Zucker.

Seth Macfarlane produjo la película mientras que Akiva Schaffer de la Isla Lonely dirigía. Se unieron a Neeson en el elenco Pamela Andresen, Danny Huston, Kevin Durand, Cch Pounder, Liza Koshy y Paul Walter Hauser. Hauser interpreta al Capitán Ed Hocken Jr., compañero de Drebin e hijo del personaje de Alan North de las viejas películas. Dave Bautista, Busta Rhymes y Cody Rhodes hacen cameos, al igual que «Weird Al» Yankovic y Priscilla Presley, quienes son los únicos dos actores de la secuela que regresan de las películas originales.

La película fue desarrollada en Fuzzy Door Productions de Seth Macfarlane y lanzada por Paramount Pictures. Llegó a los cines el 1 de agosto, debutando a $ 17 millones en la taquilla nacional. Terminó detrás de «Fantastic Four: First Steps» y «The Bad Guys 2» en su primer fin de semana. Hasta ahora, ha recaudado más de $ 100 millones en la taquilla mundial.