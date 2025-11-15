Conjuntos de In Your Dreams inspirados en Chuck E. Cheese, Disney Small World Ride

La última función animada de Netflix, “En tus sueños”, sigue a un par de hermanos pequeños mientras navegan por un fantástico mundo de sueños, buscando al mítico Sandman con la esperanza de que pueda arreglar a su familia. Alex Wooquien anteriormente trabajó como artista de historias en “Cars 2” e “Incredibles 2” de Pixar, hace su debut como director con una historia profundamente personal.

«Cuando tenía 6 o 7 años, me desperté una mañana y mi mamá tenía sus maletas hechas», cuenta Woo. Variedad de la génesis de la película. «Ella estaba en la puerta principal y yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Tuvo que explicarnos amablemente a mí y a mi hermano que se iba a resolver las cosas para nuestra familia. Realmente no sabía lo que eso significaba, pero sabía que las cosas estaban a punto de cambiar».

Cuando Woo dejó Pixar en 2016, “In Your Dreams” fue una de las primeras ideas que tuvo. Si bien se han contado con éxito películas sobre el espacio onírico (“Inception”), no se había hecho en el mundo animado. Woo estaba preparado para el desafío.

En la película (que ahora se transmite en Netflix), Stevie (con la voz de Jolie Hoang-Rappaport) y Elliot (con la voz de Elias Janssen), descubren que el matrimonio de sus padres está bajo presión. Mamá (Cristin Milioti) quiere mudarse a Duluth para convertirse en profesora asistente, mientras que papá (Simu Liu) quiere quedarse donde está. Stevie se encarga de mantener unida a la familia y, junto con su hermano menor, utiliza el mundo de los sueños para encontrar a Sandman y convertir su sueño en realidad.

Mientras Woo trabajaba con el equipo creativo, colaboró ​​estrechamente con el diseñador de producción Steve Pilcher para darle vida al mundo de “In Your Dreams”. Camas voladoras, desayunos animados, criaturas de arena y un río flotante de pelotas fueron parte de la narración visual. Si bien era fantástico, todo se basaba en la realidad. Polly’s Pizzeria se inspiró en las visitas de Woo a Chuck E. Cheese en su infancia, y el río flotante con castores animados se inspiró en la atracción «It’s a Small World» de Disney.

A continuación, Woo y Pilcher hablan con Variedad sobre su proceso y cómo fundamentaron la película animada en la realidad.

Alex, ¿dónde empezó para ti “In Your Dreams”?

Coincidió con el inicio de nuestra empresa. Dejé Pixar en 2016 y pasé los primeros dos años ideando diferentes ideas para películas y programas de televisión que queríamos ver. Nos dimos cuenta de que es difícil apostar por una película de ensueño porque cualquier cosa puede pasar, así que ese fue el gran desafío. Sabíamos que queríamos hacer algo en el mundo de los sueños, pero necesitábamos un núcleo emocional para la historia. Fue entonces cuando mencioné esto que me pasó cuando tenía 6 o 7 años. Me desperté una mañana y mi mamá tenía sus maletas hechas. Ella estaba en la puerta principal y no tenía idea de lo que estaba pasando. Tuvo que explicarnos amablemente a mí y a mi hermano que se marcharía para resolver las cosas de nuestra familia. Realmente no sabía lo que eso significaba, pero sabía que las cosas estaban a punto de cambiar. Gran parte de esta película se inspiró en esa experiencia.

Mucho de lo que está en juego tiene lugar en el mundo de los sueños. ¿Qué conversaciones tuviste sobre cómo se vería visualmente?

Steve Pilcher: Estaba basada en un mundo real, obviamente, y luego en un mundo de sueños. Hablé con Alex sobre dónde creció, busqué en Google y busqué Arden Hills, Minnesota, y las calles donde vivía Alex. Observamos todos estos diferentes parámetros para establecer este mundo porque cuando vas al mundo de los sueños, te asociarás con eso y con su estilo de vida.

El río de la piscina de bolas. NETFLIX

El río de la piscina de bolas recuerda mucho al de Disneylandia. «Es un mundo pequeño» montar, pero en tu mundo, es una pesadilla. ¿Cuál fue la idea detrás de eso?

Cortejar: Eso fue muy deliberado. Todo en el mundo de los sueños se basaba en algo del mundo real. En la película, van a la pizzería de Polly. Solía ​​​​ir mucho a Chuck E. Cheese y pasaba mucho tiempo allí cuando era niño. Me encantó. Pero mirando hacia atrás, es chiflado y cómico. Ese río con piscina de bolas está inspirado en las experiencias que tuve en Chuck E. Cheese. Cuando era niño, la primera vez que fui a “It’s a Small World”, me pareció bastante aterrador porque estás en un túnel oscuro. Es realmente asombroso: ves todos estos animatrónicos y todas estas escenas, pero cuando eres niño, puede ser aterrador porque no tienes idea de hacia dónde vas. Por eso elegí ambientar la versión de pesadilla de Polly’s Pizzeria en ese entorno.

Pilcher: Cada vez que van al mundo de los sueños, lo hacen con un propósito y están tratando de encontrar al Hombre de Arena. Pensamos que un paseo era perfecto, pero usemos pelotas de piscina. Tomamos la interacción de Elliot con “vencer a un tejón” y la usamos como motivo porque podías comenzar con eso y convertirlo en una pesadilla.

Breakfast Town es todo lo contrario. Es colorido y divertido, lleno de comida animada. ¿Cómo surgió esa idea?

Cortejar: Era parte del discurso original. La inspiración fue que mi mamá solía hacernos tostadas francesas los domingos por la mañana. Stevie representó este perfecto momento familiar feliz para ella. Sabíamos que si ese es su lugar feliz, entonces, por supuesto, ella tendrá este sueño feliz.

Pilcher: Una de las cosas con las que nos encontramos al principio de los foros fue que el castillo estaba hecho de gofres. Tuvimos la idea de convertirlo en un mundo artesanal. Si un niño jugara e hiciera su propia Breakfast Town con su comida, Stevie podría usar cartones de leche para los edificios. Como se trataba de tostadas francesas, la idea era: «Convirtámoslo en una ciudad para desayunar con temática medieval francesa».

Cortejar: Nuestra directora de arte, Rachel Daniels, construyó un Breakfast Town artesanal utilizando cartón y cartones de leche para tener una idea de la escala y del aspecto de los materiales. Tomaría fotos usando su teléfono. Así que investigamos mucho, porque es la única manera de hacerlo sentir auténtico.

Pilcher: También descubrimos que ciertos elementos nos sacaban de la película. ¿Qué usaría un niño? Pegamento blanco, palitos de helado, cartulina… toscamente recortados y pegados en un cartón de leche.

Ciudad del desayuno netflix

Cuando conocen a Sandman, es una imagen interesante. ¿Qué tan difícil es animar arena, especialmente en este mundo donde tienes castillos de arena, criaturas arenosas y el mismísimo Sandman?

Cortejar: Fue un gran desafío. Era: «¿Cómo diferenciar al Sandman, los sandlings y su entorno, y no hacerlos sentir como una gran papilla marrón?»

Pilcher: Cuando tienes personajes como Sandman y Sandlings, son personajes basados ​​en curvas. Para complementar eso, usas rectas, que decidimos construir a partir de cubos. Está basado en cubos en todas partes. El diseño de los castillos de arena se basó en cubos de arena: cuando los llenas con arena y los volteas, obtienes esa forma de pirámide.

Cortejar: Con las sandalias, tenían un brillo interior, lo que ayudó a separarlas del fondo. Son personajes vivos, mientras que el castillo era un objeto muerto, por lo que no había luz dentro del castillo.

NETFLIX

Siento que hay un montón de huevos de Pascua en la película. ¿Tienes alguno que te destaque?

Pilcher: En la pizzería, hay atracciones «¡Vamos! ¡Vamos! Cory Carson» en las que suben los niños. Pensamos en incluirlo porque es Netflix.

Cortejar: Hay pegatinas que dicen «¡Vamos! ¡Vamos! Cory Carson» en la cama de Elliot. La idea es que cuando tenía 5 años, viera ese programa y pusiera las pegatinas por toda su cama. Además, cuando nos presentan a Stevie por primera vez y ella se está preparando, choca los cinco con un gato afortunado. Hay un post-it ahí que dice: «Encuentra tu anticipo». Termina encontrándolo en Breakfast Town, detrás del refrigerador.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.