Congreso critica al Centro por detener a manifestantes que exigen aire limpio







El Congreso arremetió este lunes contra el Centro por la breve detención de varias personas protestando en la Puerta de la India contra el empeoramiento de la calidad del aire y dijo que cuando el gobierno «fracasa estrepitosamente» en su «kartavya», la gente tiene que cumplir la suya.

Decenas de personas, incluidos padres y activistas medioambientales, organizaron una protesta en la Puerta de la India el domingo contra el empeoramiento de la calidad del aire en la capital nacional.

Según la policía, varios manifestantes fueron detenidos por reunirse sin permiso.

Posteriormente fueron liberados.

secretario general del congreso encargado de comunicaciones Jairam Ramesh dijo que la icónica Puerta de la India está en Kartavya Path, llamada así por el propio Primer Ministro Narendra Modi.

«Los ciudadanos de Delhi que protestan por una mejor calidad del aire sólo quieren llevar a cabo su propio Kartavya bajo el Artículo 51-A (g) de la Constitución de la India, que les ordena «proteger y mejorar el medio ambiente natural…», dijo Ramesh en X.

«Entonces, ¿por qué la policía de Delhi les impide expresar su desesperada preocupación en el atroz calidad del aire ¿Dónde viven y trabajan?», dijo el líder del Congreso.

«Cuando el gobierno fracasa estrepitosamente en su Kartavya, el pueblo tiene que cumplir el suyo», afirmó.

El líder del Congreso, Rahul Gandhi, criticó el domingo al gobierno después de que varias personas que protestaban en la Puerta de la India contra el empeoramiento de la calidad del aire fueran detenidas por reunirse sin permiso y preguntó por qué los ciudadanos que exigen pacíficamente aire limpio son tratados como «criminales».

Gandhi había pedido una acción decisiva contra la contaminación del aire «ya mismo, en lugar de atacar a los ciudadanos que piden aire limpio».

Hizo estos comentarios en X en respuesta a una publicación del ambientalista Vimlendu Jha, quien dijo que los manifestantes fueron «llevados» y «empujados en un autobús».

Gandhi dijo: «El derecho al aire limpio es un derecho humano básico. El derecho a protesta pacífica está garantizado por nuestra Constitución. ¿Por qué se trata como criminales a los ciudadanos que han estado exigiendo pacíficamente aire limpio?».

La contaminación del aire está afectando a millones de indios, dañando a nuestros niños y al futuro de nuestra nacióndijo el líder de la oposición en el Lok Sabha.

Pero al gobierno, que llegó al poder mediante el «voto chori», simplemente no le importa, ni siquiera intenta resolver esta crisis, dijo Gandhi.

«Necesitamos tomar medidas decisivas contra la contaminación del aire ahora mismo en lugar de atacar a los ciudadanos que piden aire limpio», afirmó.

Los manifestantes, muchos de ellos madres acompañadas de niños, dijeron que se habían reunido para exigir medidas urgentes del gobierno para garantizar el aire limpio.

El subcomisionado de policía de Nueva Delhi, Devesh Kumar Mahla, dijo que las detenciones eran de naturaleza preventiva.

«Sólo Jantar Mantar está designado como lugar de protesta donde se puede solicitar permiso siguiendo las debidas procedimiento«, había dicho.

«Sólo Jantar Mantar está designado como lugar de protesta donde se puede solicitar permiso siguiendo las debidas procedimiento«, había dicho.





