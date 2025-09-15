Congestión urai en Jalan TB Simatupang, un carril del GT Fatmawati 2 Toll Road se puede usar gratis

Yakarta, Viva – El gobierno provincial de DKI Yakarta en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas implementó una prueba de usar un carril adicional en la puerta Tol Fatmawati 2 para romper congestión alrededor de la estación MRT Fatmawati y Jalan TB Simatupangel lunes por la tarde.

«La comunidad de Jalan Fatmawati, que conducirá al bulus de Lebak, además de usar la carretera existente, también puede usar un carril adicional de la puerta de peaje Fatmawati 2 y gratuita», dijo el Jefe de la Agencia de Transporte de Jakarta (Dishub), Syafrin Liputo en su declaración en Jakarta el lunes.



Jefe de la Agencia de Transporte de Yakarta, Syafrin Liputo

Syafrin dijo que el gerente de la carretera de peaje estaba dispuesto a abrir un carril en la puerta de peaje para la canalización de tráfico desde la dirección de Fatmawati hasta la rampa de Lebak Bulus.

Según él, esta política se aplica solo a vehículos de cuatro ruedas. No se aplica a los vehículos de dos ruedas o más de cuatro ruedas.

El juicio se realizó de lunes a viernes del 15 al 19 de septiembre de 2025, 17.00-20.00 WIB. Esto se debe a que se refiere a los datos del Departamento de Transporte de DKI Jakarta que el volumen de vehículos es alto durante la hora pico (horas pico).

Anteriormente, el gobernador de DKI Jakarta, Pramono Anung, dijo que el gobierno provincial (Pemprov) de DKI continuó superando el problema de la congestión que ocurrió en el área de TB Simatupang debido a una serie de proyectos de construcción realizados en el área local.

Este esfuerzo entre Otros agregaron 14 unidades de flota Transjakarta al área para alentar a la comunidad a cambiar de uso de vehículos privados al transporte público.

Por lo tanto, apeló a la comunidad mientras reducía a Jalan TB Simatupang hasta noviembre. (Hormiga)