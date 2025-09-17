Conflicto de Medio Oriente: Israel comienza una operación ampliada en la ciudad de Gaza







Después de una noche de pesados ​​ataques aéreos, el ejército israelí dijo el martes su operación ampliada en Ciudad de Gaza «Destirar la infraestructura de Hamas» ha comenzado y advirtió a los residentes que se muden hacia el sur. También el martes, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, salió de Israel y llegó a la nación rica en energía de Qatar, donde planeó reunirse con su emir gobernante ya que la nación todavía está indignada sobre la huelga de Israel la semana pasada que mató a cinco miembros de Hamas y un funcionario de seguridad local.

Si bien las naciones árabes y musulmanas denunciaron la huelga en una cumbre el lunes, no se detuvieron en cualquier acción importante dirigida a Israel, destacando el desafío de presionar diplomáticamente cualquier cambio en la conducta de Israel en la guerra de Israel-Hamas.

«Creemos que tenemos una ventana de tiempo muy corta en la que puede ocurrir un acuerdo», dijo Rubio. Después de semanas de amenazar una expansión de la operación militar israelí en la ciudad de Gaza, Katz señaló que había comenzado. “Gaza está ardiendo. Militar israelí es sorprendente con un puño de hierro en la infraestructura terrorista y para el lanzamiento de los rehenes y la derrota de Hamas. No cediremos y no volveremos hasta la finalización de la misión ”, dijo Katz temprano el martes por la mañana.

Los residentes palestinos informaron fuertes huelgas en la ciudad de Gaza el martes por la mañana. El Hospital Shifa de la ciudad dijo que recibió los cuerpos de 20 personas asesinados en una huelga que golpeó varias casas en un vecindario occidental, con otros 90 heridos llegando a la instalación en las últimas horas.

