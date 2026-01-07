Confirmando la posición del primer banco en Indonesia con la certificación TMMi Nivel 3, BRI logra nuevamente la recertificación ISO 29119

Jacarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk o BRI registró importantes logros en el fortalecimiento de la tecnología de la información al lograr con éxito la certificación Integración del modelo de madurez de prueba (TMMi) Nivel 3, además de ser la primera empresa en Indonesia en recibir este reconocimiento internacional.

TMMi es estándar Prueba global utilizada para evaluar el nivel de madurez del proceso de prueba en una organización, que cubre aspectos del marco, la coherencia y la eficacia de las actividades. seguro de calidad.

El director de tecnología de la información de BRI, Saladin Dharma Nugraha Effendi, reveló que este logro marcó el paso estratégico de BRI para fortalecer la base de la calidad de las pruebas del sistema. solicitud con la orientación principal en excelencia del clientepara garantizar el mejor servicio para clientes.

“Como parte de la iniciativa de transformación BRIvolution Reignite, BRI la implementa consistentemente prinsip Fiabilidad, Disponibilidad, Escalabilidad y Seguridad (RASS) «como estándar operativo para mantener la estabilidad y seguridad de diversos servicios digitales», dijo.

Al lograr TMMi Nivel 3 para dos metodologías Ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC), eso es modelo V Y ÁgilBRI ha demostrado que su proceso de prueba de sistemas de aplicaciones se ha ejecutado de una manera más estructurada, definida y consistente de acuerdo con las mejores prácticas de la industria.

«Este éxito se ve reforzado aún más por la exitosa recertificación de ISO 29119, el estándar internacional para el proceso de prueba de sistemas de aplicaciones. Con un marco cada vez más maduro, BRI puede garantizar que cada sistema de aplicaciones se pruebe minuciosamente para que sea seguro, eficiente y esté listo para brindar la mejor experiencia a los usuarios», afirmó.

Saladin agregó que la certificación TMMi Nivel 3 también refleja una mejora significativa en la gobernanza de las pruebas en BRI, al tiempo que brinda garantía de que cada sistema de aplicación se produce a través de un proceso más estricto y estandarizado.

«Con un marco cada vez más maduro, podemos producir un sistema de aplicaciones más estable y de alta calidad, apoyando así el logro de la excelencia del cliente de forma continua», afirmó.

Además, la implementación seguro de calidad a través del enfoque del modelo v y ágil Proporcionar una estructura sólida en el proceso de prueba, de modo que los resultados finales realmente proporcionen valor agregado para los clientes.

A través del logro de TMMi Nivel 3 y la recertificación exitosa de ISO 29119, BRI confirma su compromiso de continuar fortaleciendo la calidad del proceso de prueba del sistema de aplicaciones. Este logro es un impulso importante para que BRI continúe innovando, mejorando los estándares internos y brindando servicios digitales que sean cada vez más confiables y valiosos para todos los clientes. (LAN)