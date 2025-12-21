Confirmación de Ridwan Kamil-Atalia Praratya sobre el divorcio, inicialmente Aura Kasih fue acusada de ser amante

Jacarta – Noticias sobre divorcio Ridwan Kamil Y Atalia Praratya Todavía atrae la atención de muchos lectores. El artículo relacionado también consiguió muchos clics, especialmente sobre Ridwan Kamil y Atalia Praratya, quienes enfatizaron que no había ningún nombre de artista en su divorcio.

comienzo temprano Aura Kasih La acusada de ser la amante de Ridwan Kamil tampoco está menos en el punto de mira. Por no hablar de las razones de Atalia Praratya para querer casarse con Ridwan Kamil. ¿Quieres leer la noticia completa? El siguiente es un resumen de la lista de noticias más populares del canal. El mundo del espectáculo VIVAen la edición del sábado 20 de diciembre de 2025 de Round Up. ¡Puaj, desplázate!

Ridwan Kamil y Atalia confirman que no hay ningún nombre de artista en su caso de divorcio

Ridwan Kamil y Atalia Praratya

El proceso legal por la demanda de divorcio de Atalia Praratya contra su marido, el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, está en el centro de la atención pública. Varios nombres de mujeres entre artistas se han relacionado con la causa de que Atalia demandara a Ridwan Kamil por el divorcio.

Al respecto, ambas partes expresaron su postura ante esta información y confirmaron que se trata de una noticia falsa. La abogada de Atalia, Deby Agusfriansa, enfatizó que la decisión de solicitar el divorcio contra RK continuará.

Al principio, Aura Kasih fue acusada de ser la amante de Ridwan Kamil, y acabó siendo demandada por el divorcio por Atalia Praratya.

La noticia de la demanda de divorcio presentada por Atalia Praratya contra Ridwan Kamil no sólo llamó la atención por su condición de figuras públicas, sino que también dio lugar a otras especulaciones que circularon en las redes sociales. Uno de los nombres atrapados recientemente en la vorágine de este tema es el de la cantante y actriz Aura Kasih.

El divorcio entre Atalia Praratya y Ridwan Kamil ha sido confirmado oficialmente por el Tribunal Religioso de Bandung. El registrador de Bandung PA, Dede Supriadi, confirmó que el caso de la demanda de divorcio había sido registrado y entró en la etapa de juicio.

Arrastrada por acusaciones de haber tenido una aventura con Ridwan Kamil, Aura Kasih: Bismillah…



Aura Kasih con un traje verde

El nombre de Aura Kasih apareció recientemente en el tema de su romance con Ridwan Kamil. Esta desagradable noticia surgió a raíz de un tweet de un internauta que afirmó que existía una supuesta relación especial entre Ridwan Kamil y la actriz y cantante.