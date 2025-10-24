Confió que Raisa a menudo pelea con su marido, por lo que a menudo se piensa que Hamish Daud es un converso.

Jacarta – Noticias sobre raisa Y Hamish DaudLos lectores todavía lo buscan. La prueba es que los artículos sobre una pareja cuya casa está a punto de hacerse popular se han disparado a lo más alto de la lista.

Hamish Daud, de quien a menudo se piensa que es un converso al Islam, tampoco es menos pasado por alto. Por no hablar de la cuestión de Raisa, que a menudo confía en otras personas además de Hamish Daud. ¿Quieres leer la noticia completa? A continuación se muestra un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición Round Up del viernes 24 de octubre de 2025. ¡Puaj, desplázate!

Confiesa que Raisa se pelea a menudo con Hamish Daud y dice que hasta que sea mayor ahora es irónico.

raisa Foto : VIVA.co.id/Rizkya Fajarani Bahar

La noticia del divorcio entre Raisa Andriana y Hamish Daud sigue siendo un tema candente entre los internautas. Después de que la demanda de divorcio del cantante se registrara oficialmente en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el miércoles 22 de octubre de 2025, los internautas volvieron a explorar varias cargas antiguas de la pareja que se sabía que era armoniosa.

Algo que actualmente está siendo muy discutido es la subida de Raisa a su cuenta de Instagram en enero de 2023. En esta publicación, la cantante de Former Most Beautiful compartió cinco retratos llenos de cariño con Hamish Daud en varios momentos juntos.

A menudo confundido con musulmán, Hamish Daud, un mestizo australiano-madurés, revela su religión…

El nombre de Hamish Daud vuelve a estar en el centro de atención pública cuando surgió la noticia de la ruptura de su matrimonio con su esposa, la famosa cantante Raisa Andriana.

En medio de las agitadas noticias sobre su relación, el público vuelve a explorar los antecedentes del actor y presentador con cara de mulato, incluyendo preguntas sobre sus orígenes y las creencias a las que adhiere.

El mensaje de Allan a Raisa antes del matrimonio se vuelve viral nuevamente, internautas: no puedo imaginar los sentimientos de su padre ahora



Raisa está lista para animar el partido Indonesia vs Australia en GBK

La cantante Raisa ha solicitado oficialmente el divorcio de su marido, Hamish Daud, ante el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Según información del portavoz del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Abid presentó la demanda contra Raisa el miércoles 22 de octubre de 2025.

Tras la noticia de la demanda de divorcio presentada por Raisa Andriana, el público volvió a recordar el momento de su boda en 2017. En ese momento, el matrimonio de Raisa y Hamish Daud fue el matrimonio que más llamó la atención del público. Incluso en las redes sociales apareció el hashtag National Heartbreak porque Raisa estaba casada con Hamish Daud, y viceversa.