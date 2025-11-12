¿Configuración de la relación entre Erika Carlina y DJ Bravy? Películas del director artístico sobre el patrón ‘Promesa’

Jacarta – La última carga del manager artístico senior Nanda Persada se está convirtiendo en un tema candente de conversación en el mundo del entretenimiento. A través de su cuenta de Instagram, Nanda escribió una declaración que parecía satirizar a parejas de celebridades que se decía que estaban en relaciones solo por el bien de la publicación.

«No es sorprendente que se separaran. Porque desde el principio hubo un patrón de ‘promesa’ entre las dos partes», escribió Nanda, citado el jueves 13 de noviembre de 2025. Desplázate para saber más, ¡vamos!

También abordó el fenómeno de las relaciones entre artistas, que son difíciles de distinguir entre reales y fabricadas.

«A veces a nosotros, los que estamos en la industria del entretenimiento, nos resulta difícil diferenciar entre la vida real y los escenarios y trucos», continuó.

Aunque Nanda no mencionó ningún nombre, los internautas inmediatamente comenzaron a adivinar quién era la pareja en cuestión. Muchos están arrastrando nombres Erika Carlina Y DJ Bravyquienes acaban de confirmar su ruptura luego de volverse viral con su historia de amor.

«Seguramente la nueva tiene un hijo con DJ», escribió un internauta.

«Desde el principio parecía una broma», continúa otro.

«Sus iniciales son Erika Bravy», comentaron los internautas.

Curiosamente, Nanda aparentemente también mencionó algo similar en la transmisión «Nanda Glasses» en su YouTube, junto con el presidente general de Imarindo, Roberto Peters. En el chat, que se subió el lunes 10 de noviembre de 2025, los dos hablaron sobre la pareja de celebridades que se había comprometido en el escenario.

«Hay quienes quieren comprometerse en el escenario y al día siguiente…», incitó Nanda.

«Oh, sí. Vaya, eso no lo sabe mucha gente. Pero es una vergüenza nacional. Si se menciona aquí, es peligroso. Qué gracioso», respondió Roberto, riendo.

El público de inmediato supuso que la pareja en cuestión era Erika Carlina y DJ Bravy, quienes habían hecho una propuesta sorpresa en el escenario del Pestapora 2025.

«Sí, hay dos artistas, quieren comprometerse. Y luego no sucedió por algo. En el escenario, ya se propusieron matrimonio. ¿Luego al día siguiente no sucedió por algo?» preguntó Roberto.

«Ke-gap», respondió Nanda, recibido con risas de ambos.

Aunque su conversación pareció relajada, Nanda y Roberto enfatizaron que no había odio entre ellos y la pareja mencionada.

«Amigos, todos amigos. Pero no importa. Es una historia divertida», concluyó Roberto.