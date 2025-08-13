Confiese a la policía debido al contenido de YouTube, Abraham Samad: ¡Esta es la educación!

Yakarta, Viva – Ex Presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) Abraham Samad Revelar su llamado por Polda Metro Jaya Activado por espectáculos podcast En su canal personal de YouTube que discute el tema del 7º presidente Joko Widodo (Jokowi).

Según Abraham, el contenido que hizo era realmente educativo y dirigido a iluminar al público en lugar de difundir calumnias.

«La convocatoria de mí es una serie de lo que he hecho hasta ahora, que es predicar y convertirse en un foro de discusión para proporcionar educación, iluminación y críticas constructivas», dijo, el miércoles 13 de agosto de 2025.

Hizo hincapié en que la discusión estaba destinada para que la comunidad entendiera los derechos y obligaciones como ciudadanos. Sin embargo, si dicho contenido se considera criminal, Abraham evalúa esto como una forma de criminalización y silencio libertad expresión.

«Si lo que he estado haciendo a través del podcast se considera algo que tiene un valor criminal, por lo que me llaman, entonces esta es una forma de criminalización de la mantenimiento del sol de la libertad de opinión y la libertad de expresión», dijo.

El caso se destacó después de que Roy Suryo junto con varias fiestas demandaron la autenticidad del Diploma de Bachiller en Jokowi de la Facultad de Forestal, Universidad Gadjah Mada. Acusaron el diploma ilegal.

El informe de Jokowi a la Policía Metropolitana de Yakarta el 30 de abril de 2025 inmediatamente rodó rápidamente. La policía planteó el estado del caso de la investigación a la investigación después de encontrar los supuestos elementos penales de calumnia y difamación.

En total había 12 personas incluidas en la lista informada, incluidos Roy Suryo, Abraham Samad, Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, Tifauzia Tyassuma y varios otros nombres.

En el proceso de investigación, Jokowi ha sido examinado dos veces. El primer examen se llevó a cabo en la Policía Metropolitana de Yakarta, mientras que el segundo tuvo lugar en la Policía de Surakarta. Durante el examen, los investigadores confiscaron la escuela secundaria de Jokowi y el diploma S1 para ser probados por su autenticidad en el laboratorio forense.