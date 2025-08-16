Confiesa ser un oficial de policía, 3 hombres apretan y motocicleta Gondol en Karawang

KarawangVIVA – La policía regional de Karawang reveló la acción robo Acompañado de violencia en la práctica del robo de vehículos motorizados en el área del distrito de Rawamerta, con el modo de pretender ser miembro de la policía de la Policía Regional de Java Occidental.

El jefe de la policía de Karawang, el comisionado senior, Fiki Novian, Ardiansyah, en Karawang, dijo el viernes en la revelación del caso de robo acompañado de violencia que arrestó a tres sospechosos. Cada inicial es AR (31), E (28) e IS (40).

El jefe de policía transmitió el robo acompañado de violencia cuando la víctima llamada Saepudin y Dirdi se detuvieron al costado de la carretera mientras sostenía Móvilen Jalan Raya Rawamerta, Krajan 1 Village, Sukamerta Village, distrito de Rawamerta, Karawang, a la medianoche a principios de julio de 2025.

Los perpetradores que usaron una motocicleta se acercaron a la víctima, saludaron y preguntaron qué estaba haciendo.

«En ese momento la víctima respondió esperando a su amigo. Móvil La víctima fue confiscada por el autor y verificó el contenido Móvil Víctimas «, dijo el jefe de policía.

Luego, uno de los perpetradores dijo que eran de la policía. Luego invite a las dos víctimas a ir al campamento base del perpetrador mientras apunta un arma de machete afilada.

«Las dos víctimas tuvieron asustados cuando se asaltaron por armas afiladas. De modo que vincular las órdenes de los perpetradores», dijo.

Después de eso, los perpetradores llevaron a las dos víctimas a la casa de uno de los perpetradores.

Sintiendo que la víctima experimentó miedo e impotencia, los perpetradores llevaron a cabo una extorsión llamando a la familia de la víctima.

En la conversación con la familia de la víctima por teléfono, el autor reclamó de Policía Y solicite un rescate de las familias de las víctimas.

«Con el modo de pretender ser miembro de la policía, los perpetradores chantajan a la familia de la víctima, que se obtuvo con éxito un total de Rp. 20,000,000», dijo el jefe de policía.

Se dijo, después de obtener el dinero, los perpetradores pusieron a las dos víctimas en el automóvil y arrojaron a las dos víctimas al costado de la carretera.

La víctima fue descartada al costado de la carretera en el estado de sus ojos cerrados y ambas manos estaban atadas con cinta adhesiva.

El jefe de policía dijo que los tres perpetradores fueron arrestados hace algún tiempo en diferentes lugares, acompañados de la confiscación de una serie de elementos de evidencia.

De entre La evidencia es un machete, un automóvil minibús y una prueba de transferencia de la familia de la víctima.

Para sus acciones, los tres perpetradores ahora están detenidos en la casa de detención de Karawang Mapolres. Los perpetradores fueron amenazados con el párrafo del Artículo 365 (2) del Código Penal sobre el robo con violencia con una sentencia máxima de 12 años de prisión.

Luego, también amenazado con el Párrafo 368 (1) del Código Penal sobre extorsión con violencia con una sentencia máxima de ocho años de prisión. Además, también fue acusado en virtud del párrafo del Artículo 333 (1) del Código Penal con respecto a robar la independencia de uno con la amenaza de sanciones penales durante un máximo de ocho años de prisión. (Hormiga)