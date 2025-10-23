Confiesa que Raisa se pelea a menudo con Hamish Daud y dice que hasta que sea mayor ahora es irónico.

Jacarta – Noticias de divorcio entre raisa adriana y Hamish Daud Sigue siendo un tema candente entre los internautas. Después de que la demanda de divorcio del cantante se registrara oficialmente en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el miércoles 22 de octubre de 2025, los internautas volvieron a explorar varias cargas antiguas de la pareja que se sabía que era armoniosa.

Lea también: 5 retratos de la intimidad de Raisa y Hamish Daud antes de la demanda de divorcio



Algo que actualmente está siendo muy discutido es la subida de Raisa a su cuenta de Instagram en enero de 2023. En esta publicación, la cantante de Former Most Beautiful compartió cinco retratos llenos de cariño con Hamish Daud en varios momentos juntos. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron las fotos, sino la leyenda que escribió Raisa. Mucho antes de que surgiera la noticia de esta separación, aparentemente él había dado una pequeña idea de la dinámica de su hogar, que no siempre transcurría sin problemas.

Lea también: Datos sobre Raisa demandando el divorcio de Hamish Daud, una pareja armoniosa que ahora está fracturada al límite



«Acepta luchar, llevarse bien, llevarse bien, así hasta que envejezcas @hamishdw», escribió Raisa en su carga, citada el viernes 24 de octubre de 2025.

Lea también: El antiguo vídeo de la declaración del padre de Raisa cuando Hamish Daud pidió permiso para casarse con su hija vuelve a estar en el candelero



En ese momento, los internautas interpretaron la carga como una forma de la dulce historia de una esposa, que describe una relación realista pero aún amorosa. Raisa parece querer demostrar que las pequeñas peleas son parte de la vida cotidiana en el hogar y que todos los conflictos se pueden resolver pacíficamente.

Pero ahora, después de que se presentó oficialmente la demanda de divorcio, se considera que la frase «según las peleas» tiene un significado diferente. Mucha gente piensa que Raisa lleva mucho tiempo dando señales de que en su familia con Hamish a menudo hay conflictos, aunque ella todavía intenta mantenerlos.

Su expresión de esperanza de poder «continuar hasta la vejez» ahora resulta muy irónica en medio de las noticias sobre el divorcio.

Esta antigua carga ahora vuelve a ser viral y se considera una parte de la historia del viaje de la relación de Raisa y Hamish que alguna vez pareció perfecta a los ojos del público.

El primer juicio por el divorcio de Raisa y Hamish está previsto para el 3 de noviembre de 2025.