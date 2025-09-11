Confiesa lista para ser examinada, Lisa Mariana dio una respuesta sorprendente sobre el plan de prueba de ADN planificado en Singapur

Yakarta, Viva – Celebridades Lisa Mariana Finalmente cumplió el llamado de investigador en la Dirección de Investigación Criminal de Siber. Llegó con su abogado, Jhonboy Nababan, en el edificio Policía de investigación criminal.

La presencia de Lisa fue reprogramación después de que estuvo ausente el martes pasado por la enfermedad. Dijo que hoy su cliente pudo estar presente en buena salud para proporcionar información.

«Hoy cumplimos la llamada de Siber Bareskrim, que se retrasó ayer porque Lisa no pudo asistir debido a una enfermedad», dijo Jhon, jueves 11 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, Lisa afirmó con confianza estar lista para enfrentar el examen. Relacionado con el discurso Tes ADN Repita en Singapur, Lisa dijo que todavía estaba limitado a la segunda opinión.

«Muy listo. De todos modos, responderás lo más posible como a la cooperativa posible. Más tarde se actualizará nuevamente», dijo Lisa.

Ser conocido Ridwan Kamil Informó oficialmente a Lisa Mariana a la Policía de Investigación Criminal el 11 de abril de 2025. El informe se registró con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

Lisa se informó con una sospecha en capas, a partir de la ley número 1 de 2024 con respecto a la información y las transacciones electrónicas (ITE) al Artículo 310 y 311 del Código Penal relacionado con la difamación. Ahora, el caso continúa en el centro de atención público, especialmente después de que los resultados del ADN desestimaron el tema delicado que se había discutido ampliamente.