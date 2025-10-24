Confíe en los fabricantes de joyas al Ministro de Finanzas de Purbaya y solicite este tratamiento fiscal

Jacarta – Ministro de Finanzas Antiguo Yudhi Sadewa reveló que la Asociación Fabricante Joyería Indonesia (APPI) propone que el sistema de recaudación fiscal sobre joyería se imponga únicamente a nivel de productor.

Explicó que la propuesta surgió porque la asociación consideró que el esquema actual dificultaba la supervisión, considerando que la mayoría de los productores ilegales no recaudan ni remiten el impuesto al valor agregado (IVA) al vender sus productos a las orfebrerías.

Purbaya explicó que los empresarios de joyería se quejaron de problemas de cumplimiento entre los fabricantes, incluido el aumento de fabricantes de joyería que realizan actividades sin cumplir con la administración tributaria completa.

«Nos pidieron que ajustemos las políticas relativas a los fabricantes de joyas que se consideran ilegales», dijo.

Ilustración de inversión en joyería.

Las prácticas a que se refiere la asociación incluyen aquellas realizadas por productores que no incluyen documentos de compra o certificados de compra, por lo que sus actividades de venta a tiendas de oro no son controladas y no van acompañadas del pago de impuestos.

De acuerdo con el Reglamento Número 48 del Ministro de Finanzas (PMK) de 2023, la carga fiscal total sobre las joyas de oro alcanza alrededor del 3 por ciento, que consiste en el 1,1 por ciento a nivel de productor y el 1,6 por ciento de IVA a nivel de productor. consumidor fin.

Para cerrar la brecha de fugas y acelerar la supervisión por parte de las autoridades fiscales, la asociación propuso que toda la carga fiscal del 3 por ciento se imponga directamente a los productores.

«Así que su sugerencia es que el 3 por ciento de todo se utilice (en los productores). Para que los consumidores no paguen más, sólo en las fábricas. Así podremos controlarlo más rápidamente», dijo Purbaya.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Añadió que la asociación también estima que alrededor del 90 por ciento de los productores operan actualmente fuera de un mecanismo fiscal compatible, por lo que el potencial de ingresos estatales del sector de la joyería no es óptimo.

Purbaya afirmó que revisaría la propuesta, especialmente en términos del potencial de aumento de los ingresos estatales y la eficacia de la supervisión.

«Por eso pedimos un tratamiento sobre cómo pagar el IVA no sólo a los consumidores sino directamente a estas empresas». dijo. (Hormiga)