Confíe en el impuesto especial del cigarrillo, Sri Mulyani está dirigido a los recibos aduaneros de RP. 334 billones en 2026

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, Sri Mulyani IndrawatiDirigir los ingresos del año del sector de aduanas e impuestos especiales 2026 puede alcanzar RP 334.3 billones.

En una reunión de trabajo con la Comisión de la Cámara de Representantes XI, el Ministro de Finanzas explicó que objetivo Esto es parte del objetivo de los ingresos estatales que se establecen hasta Rp 3,147 billones, como se indica en el borrador de APBN 2026.

Reconoció que este objetivo era bastante alto para que el gobierno confíe en el impuesto especial (CHT) a la extensificación de bienes asaltables.

«Para Aduanas El objetivo es bastante alto en RP. 334 billones. «Por supuesto, será muy respaldado por el impuesto especial del tabaco, pero también la extensificación de los bienes especiales», dijo Sri Mulyani, viernes 22 de agosto de 2025.

Ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati

Además, el ministro enfatizó que el gobierno también intensificará el arancel de importación en medio del ámbito del comercio internacional que cambia bastante rápido. En dónde en esta condición, los aranceles de importación tienden a reducirse, mientras que los aranceles de exportación se optimizarán para respaldar el programa posterior.

Luego, Sri Mulyani también hará cumplir la ley para erradicar la circulación de impuestos sobre impuestos ilegales, incluso en el contrabando de productos de tabaco y otros bienes similares.

«La aplicación de la ley y la erradicación de la circulación de impuestos sobre impuestos especiales ilegales, tanto el tabaco como otros continuarán mejorando y también erradicarán el contrabando», dijo el ministro.

Agregó que los ingresos fiscales también se dirigieron a crecer 13.3 por ciento para alcanzar Rp 2,357.7 billones, en el proyecto de presupuesto estatal de 2026. Mientras que para los ingresos aduaneros e impuestos especiales, también se dirigió a aumentar el 7.7 por ciento a RP 334.3 billones.

Ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati

«Este es el desafío, porque hasta ahora seguimos viendo que las aduanas y los impuestos especiales han experimentado presión. Debido a que el arancel de exportación no puede exportar por materias primas, pero aún incluimos una cifra bastante alta de RP 334 billones», dijo.