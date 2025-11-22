¡Confidencial! Cómo obtener semillas súper raras que los jugadores de Roblox rara vez conocen

Jacarta – En la comunidad jugador cultivar un jardínEl término Super Rare Seeds se ha convertido en una leyenda en sí mismo. Estas semillas son famosas por su capacidad para producir plantas. extraño con un valor de reventa extremadamente alto, efectos especiales únicos y una tasa de crecimiento mucho más rápida que las semillas comunes.

Sin embargo, muchos jugadores se quejan de que es difícil conseguirlo debido a la baja tasa de caída y la información limitada.



Juego Roblox Cultiva Un Jardín

Curiosamente, varios jugadores experimentados comparten datos y trucos que los principiantes rara vez conocen. Aunque el desarrollador no anuncia oficialmente todos ellos, muchos jugadores han demostrado que los siguientes métodos funcionan y pueden mejorar oportunidad Obtenga semillas súper raras de manera significativa.

1. Aprovecha la función “Cosecha Misteriosa” en ciertos momentos

Una característica oculta que los jugadores suelen pasar por alto es Mystery Harvest, una mecánica que genera elementos aleatorios al azar. cosecha hecho. Según observaciones de la comunidad, la probabilidad de que se caigan semillas súper raras aumenta en ciertos momentos, especialmente:

08.00 a 10.00 horas (tiempo de juego)

18.00 a 20.00 horas

Durante las condiciones climáticas «Lluvia ligera»

El factor climático en el juego aparentemente afecta el rendimiento de los cultivos. Aunque el desarrollador no confirmó esto, los jugadores diligentes que tomaron notas descubrieron un patrón en el que las condiciones de lluvia ligera provocaban caídas de rareza más altas.

2. Combinación de Fertilizante Premium + Suelo Fértil Nivel 3

No muchos jugadores se dan cuenta de que el uso de fertilizante premium tiene un efecto mucho mayor cuando se combina con suelo fértil de nivel 3.

Los resultados de las pruebas comunitarias muestran:

Solo fertilizante premium → probabilidad de aumentar entre un 5% y un 7%

Tierra fértil Nivel 3 solamente → probabilidad de aumentar 3%

Combinado → la probabilidad sube al 18%

Esta es la razón por la que algunos jugadores de repente obtienen semillas súper raras sin darse cuenta, porque usaron la combinación correcta por casualidad.

3. Interactuar con los NPC investigadores de plantas cada 24 horas

En el área del Laboratorio de investigación, hay un NPC llamado Dr. Lilia, que los jugadores suelen ignorar porque no ofrece una misión principal. Pero aparentemente, este personaje tiene un papel importante a la hora de aumentar las posibilidades de los jugadores de encontrar semillas raras.

Si los jugadores interactúan con él cada 24 horas (en tiempo real), obtendrán un beneficio llamado «Botanical Insight» que es válido por 30 minutos. Este beneficio mejora: