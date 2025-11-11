¿Confiarías en un susurrador de mascotas?







Mi amigo el Pez cree que no cuestiono nada y creo todo lo que me dicen. A diferencia de mí, él es un escéptico sin complejos, cínico y sarcástico hasta el final. No debería haberme sorprendido su reacción cuando le dije que había ciertas personas talentosas en Bombay que podía localizar telepáticamente gatos, perros e incluso loros perdidos.

“¿Pueden hablar con los mosquitos?” preguntó. “Aquí me están mordiendo hasta la muerte”.

«En serio», dije. «Creo que hay algo aquí. De hecho, conocí a una mujer que se gana la vida haciendo esto».

«Y tuve una entrevista telepática, estoy seguro», dijo con sarcasmo. «¿Cómo se llama?»

“Digamos, bueno, Whisperia D’Souza«, dije, inventándolo en el acto. «Ella es una susurradora de animales».

«¿De verdad conociste su cuerpo físico? ¿O te contactó telepáticamente? Después de todo, algunos dirían que tú mismo eres un poco un animal».

Whisperia forma parte de la comunidad de autoproclamados susurradores de mascotas de Mumbai. No hace falta decir que en una ciudad de queridas mascotas con pedigrí y miles de perros callejeros independientes, siempre hay suficientes personas lo suficientemente desesperadas como para intentar algo tonto y costoso para recuperar a sus mascotas perdidas.

Sentada en un parque, escuché la maravillosa canción de Whisperia. historias de animalesy no fueron sólo perros y gatos. Una vez le pidió a un gekko, con la mayor cortesía, que amablemente se hiciera a un lado.

«Sé que mi madre está siendo tonta», telepatizó Whisperia al gekko, «pero está petrificada de ti. En realidad no te estoy pidiendo que te vayas. Sólo te estoy pidiendo que te quedes en un lugar diferente».

“Eso funcionó maravillosamente”, me dijo Whisperia. «El gekko estaba haciendo lo suyo, pero no estaba ni cerca de mi madre».

el pez resopló. «Los Gekkos siempre hacen lo suyo».

Whisperia tiene una cuenta de Instagram donde realiza talleres en línea sobre telepatía con las mascotas de su hogar y también ofrece localizar telepáticamente a sus mascotas perdidas.

Ella no promete traerte tu hogar de mascotas porque la mascota puede no estar interesada. Sin embargo, Whisperia y su “pequeño equipo” de cero personas canalizarán los mensajes entre la mascota y usted.

Un Lhasa Apso que se había negado a comer le dijo claramente: ‘Siguen sirviéndome lo mismo, un monótono puré de carne hervida y arroz. A veces es sólo cuajada y arroz, y realmente no lo aprecio”.

«Le pregunté al perro qué le gustaría», dijo, «y fue bastante específico. Requería que la carne se guisara con verduras en leche de coco, con ciertas especias específicas». La familia, encantada, le envió más tarde un vídeo del Apso disfrutando del espectáculo.

El Pez me miró boquiabierto. «Idiota», dijo. «Los perros son descendientes diseñados de los lobos, Canis lupus. No les gustan las comidas elegantes».

Según ella, incluso los insectos escuchan a Whisperia. Cuidando a un Doberman llamado Bongo que ya había sido picado dos veces por abejas melíferasdecidió abordar la colmena como un colectivo.

“Les dije: ‘Entiendo eso, sabes, a veces es enorme y tal vez te enojas o te irritas cuando viene mordisqueando las macetas, pero ¿podrías por favor no morderlo?’ «

¡Voilá! Ni un solo bocado durante las pocas horas que estuvo allí.

Un león asiático en el zoológico de Byculla con el que se había hecho amiga y con quien charlaba regularmente le dio un golpe a Whisperia una vez, casi arrancándole el brazo. Afortunadamente, nadie estaba mirando.

“Para que ella también pudiera inventar el resto de la historia”, dijo el Pez.

“Escuché a alguien decir claramente Lo siento”, me dijo Whisperia. «Fue el león. Mirándome pensativamente y diciendo de nuevo, en mi mente: Fue por ese petardo. Me sobresalté. Lo lamento.»

“Tú eres quien debería lamentarse”, dijo el Pez. «Hay suficientes amantes de los animales en Mumbai que se tragarán las tonterías que escribes y serán engañados por estas Whisperias. ¿Tienes alguna idea de lo que realmente hacen los perros y gatos perdidos cuando se pierden?»

Según las guías sobre el comportamiento de perros y gatos perdidos, ambas especies tienen un excepcional instinto de geolocalización magnética y suelen llevar magníficos mapas mentales de las zonas que patrullan o que han marcado con orina. Cuando se pierden, los gatos normalmente se esconden y guardan silencio, pero permanecen en un radio de 300 a 500 metros de sus casas, debajo de los coches, en los porches, en los garajes, etc.

Los perros, dependiendo del temperamento, entrarán en pánico y correrán primero, pero eventualmente comenzarán a volver sobre sus caminos utilizando puntos de referencia familiares y rastros de olor. Se esconderán detrás de contenedores de basura, mercados o estacionamientos cercanos a desperdicio de comida pero manténgase a 3-5 km de casa. Un Whisperia que te dice que mires debajo de un coche o en una zona boscosa no tiene que ser un telépata para saberlo.

A Whisperia no le importa. Para ella, los seres humanos son las bestias y los animales son los sabios. En 2018, cuando Avni, el supuesto tigre devorador de hombres de Yavatmal, estaba siendo cazado, Whisperia estaba en constante contacto telepático con él. Un día le dijo: «No veo por qué debería mudarme. Esta también es mi tierra. Ellos son los invasores, pero cuando ataco, tienen un problema». Después de una pausa, añadió: «Ustedes los humanos no tienen idea de lo que les espera».

“¿Recuerdas lo que pasó el año que viene?” Me preguntó Whisperia, con los ojos brillantes. “La pandemia vino.»

