Confiar que Farida Farichh fue designado para ser Viceministro de Cooperativa

Yakarta, Viva – Farida Farichah El presidente de la República de Indonesia ha sido nombrado Prabowo Subianto Convertirse en viceministro de cooperativa (Wamenkop). Farida le contó sobre el comienzo de su mandato.

«Puede estar un poco confiado, el título es de repente el viceministro», dijo Farida en sus comentarios durante la conmemoración del Día Nacional de los Agricultores en la Oficina del DPP del Partido Nacional Awakening ((PKB), Central Yakarta, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Farida dijo que el proceso de obtener un mandato como Viceministro de Cooperativas (Wamenkop) fue muy repentino, menos de 24 horas.

«Por lo tanto, es menos de 24 horas, somos obligatorios, donados por su energía y mente para ayudar al Sr. Presidente en el Ministerio de Cooperativas», dijo.

Luego expresó su gratitud al presidente del National Awakening Party (PKB), Muhaimin Iskandar Alias CAK IMIN Para la confianza que se le dio para que pueda ocupar la posición de Wamenkop.

«Entonces, muchas gracias por la confianza de Gus Ketum, con suerte, esto puede ser una inspiración para los cuadros que todavía están en el proceso, especialmente aquellos que son jóvenes y aún tienen que trabajar», explicó Farida.

Anteriormente informó, Farida Farich fue inaugurada oficialmente por el presidente Prabowo Subianto como Viceministro de Cooperativas (Wamenkop) en el Palacio Estatal, hoy.

Farida reemplazó a Ferry Juliántono, quien anteriormente se desempeñó como Wamenkop y ahora ha sido nombrado Ministro de Cooperativas.

Se sabe que Farida es un político del Partido Nacional de Awakening (PKB) y tiene un largo historial en varias organizaciones Nahdlatul Ulama (NU). Algunos de los puestos que incrustó, incluido el Secretario del Jefe de la División de Cooperación Extranjera del PKB Central Leadership Council (DPP) (2024-2029) y el subsecretario del PP Fatayat NU (2022-2027).

He has also filled the position of Deputy Secretary of the Nation Women’s DPP (2019-2024), Chairperson of the Indonesian Youth National Commission (KNPI) (2018-2021), Deputy Secretary of the Amil Zakat, Infaq, and Alms Institution (Lazisnu) PBNU (2015-2021), and General Chair of the Nahdlatul Ulama Student Association (IPPNU) (2012-2015).

Farida también ha trabajado como miembro experto del Parlamento Indonesio durante dos períodos, a saber, 2014-2019 y 2019-2024. En las elecciones legislativas de 2024, Farida había avanzado como candidato para un miembro del Parlamento Indonesio del Distrito Electoral Central de Java. Sin embargo, no pudo calificar para Senayan.