Confesiones de un ex jugador del MU después de que Irak derrotara a la selección de Indonesia

VIVA – Joven jugador iraquí graduado en la academia del Manchester United, Zidane Iqbalse convirtió en el principal actor detrás de la destrucción de las esperanzas Equipo Nacional Indonesia se clasificó para el Mundial de 2026.

Lea también: Kluivert y el equipo técnico, considerados los mejores por Arya Sinulingga, no lograron llevar a la selección de Indonesia al Mundial de 2026



En la cuarta ronda del partido de clasificación para la Copa Mundial 2026 en la zona asiática, el único gol de Iqbal aseguró que Irak ganara por poco 1-0 sobre Indonesia en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, el sábado por la tarde, hora local, o la madrugada del domingo, WIB, 12 de octubre de 2025.

El gol llegó en el minuto 76. El centrocampista del FC Utrecht superó a Calvin Verdonk antes de lanzar un disparo raso con la zurda que se fue directo al ángulo inferior de la portería de Maarten Paes. El portero naturalizado holandés sólo pudo mirar el balón en la red en silencio.

Lea también: Kluivert dijo después de que la selección de Indonesia no se clasificara para el Mundial de 2026



La incisión asegura los pasos. Selección Nacional de Indonesia detenido en esta etapa. Este resultado también hizo que el Garuda Squad cerrara el Grupo B sin puntos, tras perder anteriormente por 2-3 ante Arabia Saudita.

Con este resultado, Indonesia seguramente no podrá presentarse al Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Lea también: Jay Idzes dijo después de que la selección de Indonesia fuera derrotada por Irak y no pudiera llegar al Mundial de 2026.



Mientras tanto, Irak y Arabia Saudita compiten ahora en la cima de la clasificación para ganar boletos automáticos a la Copa del Mundo. Ambos equipos tienen los mismos puntos, y el partido final entre Irak y Arabia Saudita el martes (14/10/2025) determinará quién termina en la primera posición.

Esta derrota amplió el mal historial de Indonesia contra Irak. En los últimos cuatro encuentros en eventos oficiales, Indonesia siempre ha perdido ante el equipo apodado los Leones de Mesopotamia. Anteriormente, Garuda perdió 1-5 en Basora, 0-2 en Yakarta y 1-3 en la Copa Asiática de Qatar 2023.

Sin embargo, Zidane Iqbal admitió que la selección de Indonesia está ahora mucho mejor que en el encuentro anterior.

«Nos hemos enfrentado a Indonesia varias veces y ésta no es la misma Indonesia», afirmó Zidane Iqbal tras el partido.

La plantilla de Garuda parecía más sólida con la incorporación de nuevos jugadores naturalizados como Maarten Paes, Ole Romeny, Miliano Jonathans y Mauro Zijlstra. Estos nombres no fortalecieron a Indonesia cuando jugó por última vez contra Irak en junio de 2024.

Aun así, Zidane admitió que el partido contra Indonesia todavía sería complicado por factores meteorológicos y la alta intensidad del partido.