Confesión viral de un internauta sobre su encuentro con Richard Lee con una joven, ¡afloran acusaciones de infidelidad!

Jacarta – Richard Lee Recientemente se sospechó que tenía una relación especial con otra mujer, es decir, que tenía una aventura. Esto se reveló en la carga de un internauta que se volvió viral en las redes sociales.

En la carga, un internauta envió un mensaje directo (DM) a la esposa de Richard Lee llamada Reni Effendi. El internauta dijo que había visto a Richard Lee comiendo con otra mujer en un restaurante. ¡Vamos, desplázate más!

«Hola hermana, vi a su marido comiendo con una chica en el restaurante Seribu Rasa. Tengo pruebas», dijo DM citando Instagram @gosip_danu, viernes 9 de enero de 2026.

La esposa de Richard Lee respondió de inmediato a los mensajes de los internautas. Casualmente, Reni Effendi preguntó quién era la mujer en cuestión y qué pruebas tenía el internauta.

«¿Con quién está la chica, hermano? ¿Qué pruebas tienes?» Respondió Reni Effendi.

El internauta que informó envió inmediatamente una foto que mostraba a un hombre y una mujer comiendo juntos en un restaurante. En la foto, el hombre en cuestión se parece mucho a Richard Lee. Vestía ropa negra y se sentaba frente a la mujer a su lado.

«Eso es todo hermano, no se puede ver la cara de la niña», dijo el internauta.

Además, el internauta también dio las características de la mujer que estaba con Richard Lee. En su informe, dijo que la mujer con el pelo hasta los hombros parecía muy joven.

«Fue realmente difícil de encontrar. Las características de la niña aún son jóvenes. Eso es todo», dijo el internauta.

Luego, a Reni Effendi le enviaron un breve vídeo que mostraba el rostro de Richard Lee con bastante claridad. Lamentablemente, Reni Effendi ya no responde a los mensajes de los internautas que han proporcionado información sobre el paradero de su marido.

«Eso es todo hermana, perdón por interferir. Sólo quería hacértelo saber porque soy mujer», explicó.

En respuesta al supuesto romance, muchos internautas criticaron a Richard Lee. No pocos internautas también hicieron acusaciones negativas considerando que Richard Lee se ha visto involucrado en muchas polémicas.

«Realmente tengo miedo de que si tengo éxito, ¿por qué los exámenes de los hombres son tan promedio? Naudzubillah Mindzalik, ojalá lo mantengan alejado de Jin Dasim», comentó un internauta.