Confesión Impactante: Un hombre en el sur de Yakarta mata a golpes a su cuñado con un martillo porque lo reprendieron por fumar

Jacarta – La policía revela nuevos hechos detrás de la muerte de un hombre de iniciales BSP (28) tras ser golpeado con un cuchillo martillo por su cuñado con las iniciales ARH (30), en Jalan Rawa Bambu II RT 010/ RW 07 no.34, Kelurahan Mercado dominicalDistrito de Pasar Minggu, sur de Yakarta, el sábado 25 de octubre de 2025.

El jefe de policía de Pasar Minggu, el comisionado Anggiat Sinambela, dijo que basándose en la confesión del perpetrador, llevó a cabo su acción porque la víctima a menudo lo regañaba.

«La declaración del perpetrador fue que a menudo lo regañaban cuñada «(la víctima)», dijo Anggiat a los periodistas, citado el lunes 27 de octubre de 2025.

Ilustración del asesinato. (Informe U) Foto : VIVA.co.id/BS Putra (Medan)

Luego Anggiat dijo que el perpetrador también admitió que había albergado emociones con la víctima durante mucho tiempo.

Entonces, en el momento del incidente, el perpetrador fue reprendido por la víctima por fumar, el perpetrador se emocionó y golpeó a la víctima con un martillo hasta que murió.

«Continuó, el perpetrador había albergado emociones con la víctima durante mucho tiempo. La noche del incidente, el perpetrador estaba tan emocionado que golpeó a la víctima con una maza, lo que provocó la muerte de la víctima», dijo Anggiat.

Mientras tanto, Anggiat reveló que actualmente el perpetrador ha sido llevado a la policía de Pasar Minggu para obtener más información.

«La policía de Pasar Minggu también se ha puesto en contacto con la familia para pedirle información como testigo, como material para la investigación», dijo Anggiat.

Anteriormente, el jefe de policía de Pasar Minggu, comisario Anggiat Sinambela, confirmó que este incidente había ocurrido. El incidente ocurrió alrededor de las 00.30 horas.

«La víctima estaba muerta, le salía sangre fresca de la boca y le rompieron la parte posterior de la cabeza, extrayendo el cerebro de la víctima», dijo Anggiat.

Anggiat explicó además que este incidente ocurrió cuando la testigo de iniciales H, que es la esposa de la víctima, escuchó que la víctima estaba reprendiendo a su hermana (la perpetradora) que estaba fumando en la habitación.

«Luego el testigo se unió a reprender a la hermana del testigo de buena manera, pero el marido (la víctima) llamó al testigo y lo reprendió: ‘Deja que tu hermana fume en la habitación y luego nos mudaremos de esta casa'», dijo Anggiat.

Luego, después de escuchar estas palabras, el perpetrador inmediatamente se emocionó y tomó un martillo de la trastienda para golpear a la víctima.

«Al ver al perpetrador golpear a la víctima con un martillo, el testigo intentó intervenir hasta que el martillo golpeó la mano del testigo. Después de agredir a la víctima, el perpetrador corrió hacia la cocina, saltó la pared y abandonó la escena del crimen», explicó Anggiat.

tvOnenews/AR Safira

