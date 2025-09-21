Confesión impactante por las razones del Tni Ojol en Pontianak

PontianakVIVA – Director de información de Kodam XII/Tanjungpura, Teniente Col. Inf. Agung W Palupi dijo que la Policía Militar de Kodam (Pomdam) XII/Tanjungpura procesaría a la persona TNI iniciales Letda AF que golpeó a un taxista de motocicleta en línea (ojol) en la ciudad de Pontianak legalmente hasta el juicio militar.

Leer también: ¡Geger! Soldados de TNI en Ojol en Pontianak, dijo esto.



«El proceso legal continuará hacia la corte militar. Confíemos completamente el mecanismo prevaleciente», dijo Agung en Sungai Raya, el domingo.



Ilustración de la persecución. (Fuente: istockphoto.com) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

Leer también: El Ministerio de Defensa y el TNI obtuvieron un presupuesto de RP. 187.1 billones en 2026, comandante en jefe: las armas sofisticadas son muy caras



Agung W Palupi, dijo el caso paliza Lo que sucedió en Jalan Seruni, comandante de AIM, East Pontianak, se manejó de acuerdo con el procedimiento. Le pidió al público que respetara el proceso legal en curso.

Explicó que el incidente ocurrió el sábado (9/20) a las 14.00 WIB. Después del incidente, docenas de colegas de Ojol llegaron a la sede de Pomdam XII/Tanjungpura para pedir responsabilidad.

Leer también: Con respecto al uso de sirenas y estribas, el comandante TNI recuerda a Pom.



«Nos movimos rápidamente, los perpetradores fueron asegurados de inmediato», dijo.

Según los resultados del examen inicial, Letda AF entró en pánico porque quería llevar a su hijo enfermo al hospital. En ese momento, el automóvil que conducía había tocado a la víctima para que desencadenara las emociones hasta el final de la paliza.

«Los perpetradores tienen prisa y frenética. Su hijo está enfermo en el automóvil. Hay un pequeño incidente en el camino, luego las emociones alcanzaron su punto máximo hasta que ocurrió la paliza», dijo Agung.

Sin embargo, agregó que la investigación continuó asegurando una cronología integral. Mientras tanto, desde la declaración de la víctima, el incidente comenzó cuando las calles fueron atascadas.

«El auto del perpetrador se retiró un poco, y la víctima que estaba detrás sonó la bocina, por lo que no estaba atascado.

Agung se aseguró de que el proceso legal se llevara a cabo como una forma de firmeza TNI para mantener las reglas para sus miembros. (Hormiga)