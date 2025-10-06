Confesión honesta del hermano menor Vea el accidente de Marc Márquez en MotoGP Mandalika

Mandalika, Viva – Gresini Racing Racer Alex Márquez No aceptar ver a su hermano, Ducati Lenovo Racer Marc Márquez sufrió una lesión en la fractura del hombro derecho después del incidente en MotoGP Mandalika.

Alex afirmó haber conocido la condición de Marc y estaba muy preocupado por la lesión sufrida por el corredor contado 93.

«Para ser honesto, no estoy feliz en este momento porque veo a Marc cayendo, y sé que el incidente no está muy bien para él. Pero esto está vivo, a veces tengo que aceptar», dijo Alex Márquez en una conferencia de prensa en el Circuito de Mandalika, domingo.

El corredor apodado Baby Alien se sometió a una carrera en el Circuito Mandalika, Central Lombok, West Nusa Tenggara, domingo, con un incidente muy desgarrador.



Ducati Lenovo Racer, Marc Márquez Foto : Entre Photo/Aditya Pradana Putra/Yu

Al entrar en la vuelta 1, Marc fue empujado por Aprilia Racer Racing Marco Bezzecchi, quien intentó maniobrar en la esquina 7.

Después del contacto, Marc parecía expulsado de la curva siete y su mano derecha fue arrastrada a la grava. Marc, que podría pararse después de ser arrastrado lo suficiente y luego sostuvo el hombro derecho cuando salió de la pista.

Según Alex, el incidente que involucró a Marc con Bezzecchi fue muy claro que el Bezz cometió un error con demasiado valiente para intentar superar.

«Pero no quiero criticar a Bezzecchi porque al final esto es normal en la carrera … el porcentaje de cometer errores es muy alto. Por lo tanto, todos cometen errores durante esta temporada y es imposible no cometer errores en cada carrera», dijo el corredor 73RR.

Alex aseguró su primer podio en el GP indonesio después de terminar en tercer lugar o detrás de su compañero de equipo Fermin Aldeguer y Red Bull KTM Pedro Acosta Racer, quien ocupó el segundo lugar. (Hormiga)