Confesión honesta del entrenador de Persijap Jepara antes de enfrentarse a Persija en GBK

Jacarta – Persijap Jepara Se enfrentó a una dura prueba durante la semana 16 de la BRI Super League 2025/26. El equipo de Java Central visitará la sede persia Yakarta en el estadio principal Gelora Bung Karno (SUGBK), hoy sábado 3 de enero de 2026 por la tarde, con condiciones que no son del todo ideales.

Aunque llegó como último equipo, Persijap intentó afrontar el partido con nueva confianza. El técnico Divaldo Alves aseguró que la mentalidad de sus jugadores comienza a recuperarse después de sufrir una aplastante derrota por 0-4 ante el Persebaya Surabaya en el partido aplazado de la octava semana.

La derrota ante Persebaya afectó el estado psicológico del equipo. Sin embargo, el entrenador de Persijap, Divaldo Alves, enfatizó que el objetivo principal en los preparativos esta vez es despertar la mentalidad y fortalecer la preparación táctica de cara al partido contra Persija.

«Simulé lo que podría pasar en el partido y lo anticipamos todo. Después del partido anterior el estado mental de los jugadores había bajado, hablé personalmente para mantener su mentalidad. Ahora veo que varios jugadores están listos para el partido contra Persija», dijo Divaldo, citado en el sitio web oficial de la I-League, el sábado 3 de enero de 2026.

En términos de clasificación, Persijap se encuentra en una posición difícil. Hasta la semana 15, Laskar Kalinyamat seguía en el puesto 17 con nueve puntos tras dos victorias, tres empates y diez derrotas.

Esta situación contrasta marcadamente con la de Persija Jakarta, que actualmente compite en la cima. Los Kemayoran Tigers se encuentran actualmente en el tercer lugar de la clasificación con 32 puntos, lo que hace que este partido sea un gran desafío para el equipo visitante.

Sin embargo, Divaldo Alves ve a Persija como un oponente al que hay que enfrentar con total preparación y no con temor. Según él, la calidad de Persija como equipo superior es un punto de referencia importante para que Persijap pruebe el progreso del equipo.

«Persija es un buen equipo y está en lo más alto. Tiene jugadores especiales y de calidad. Eso es lo que anticipamos», afirmó el técnico portugués.

La seriedad de Persijap a la hora de afrontar este partido se puede comprobar en la decisión del equipo de venir temprano a Yakarta. Persijap incluso ha realizado una sesión de entrenamiento el día D-2 del partido en el Campo A GBK, Senayan, para maximizar la adaptación y preparación.