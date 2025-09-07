Confesión honesta del entrenador de Macao después de ser aplastado por el equipo nacional indonesio U-23

Sidoarjo, Viva – Entrenador Equipo nacional de Macao U-23 K-KOK Equipo Nacional Indonesio U 23 parecía impresionante al ganar un deslizamiento de tierra 5-0 en el partido J Group J calificación Copa asiática u 23 2026 en Gelora Delta Sidoarjo, sábado por la noche.

«Se necesitan la experiencia y el tempo del partido contra Indonesia para que nuestro equipo pueda desarrollarse en el futuro», dijo Kwok en una conferencia de prensa después del Grupo Asiático Asiático Asian 2026 en el estadio Gelora Delta Sidoarjo, el sábado por la noche.

Kwok agregó que su equipo todavía era muy joven, incluido el portero de 18 años que hizo su debut.

Según él, el rendimiento de los porteros de Macao en los últimos dos partidos debe ser apreciado.

Entregó la mejor oración para Indonesia[austeróeltiempomientrasqueelmarcodelavidaseaelifoquenadodelaMatición[AdalagaterakhirsementiMnyakanfokusmenghadapipipertandanpamungkas[therewasthelastmatchwhilehisteamwouldfocusonfacingthefinalmatch[adalagaterakhirsementaratimnyaakanfokusmenghadapipertandinganpamungkas

Cuando se le preguntó sobre la diferencia actual de Indonesia con la edición 2018, Kwok recuerda la fuerte atmósfera de la jaula cuando se enfrenta al entrenador de Garuda Muda, Luis Milla, en los Juegos Asiáticos.

Según el entrenador de Hong Kong, el desarrollo de los jugadores indonesios es significativo porque muchos penetran en el equipo senior para jugar en el extranjero.

«Ahora, la posición y los resultados del equipo indonesio son pruebas de que la inversión en jugadores jóvenes da resultados proporcionales», dijo.

Con respecto a la comparación de los juegos indonesios y surcoreanos, Kwok evaluó a ambos equipos para confiar en un tempo rápido.

Dijo que Corea del Sur usó a tres defensores e Indonesia usó cuatro defensores acompañados de dos backs de ala que se movieron de par en par, con un atacante duro en la línea del frente.

Desde el partido contra Corea, Kwok destacó las variaciones de las bolas muertas que fueron entrenadas cuidadosamente para producir objetivos.

Kwok evaluó que el enfoque principal está en la defensa que se probará en el partido decisivo contra Corea del Sur.

Macau U-23 Hou-in Si admitió que Indonesia parecía fuerte a pesar de que dijo que se podían evitar algunos de los objetivos creados.

Espera que su equipo corrija los errores en el próximo entrenamiento para que la línea de ataque sea más nítida en el último partido.

«Esperamos que la línea de ataque pueda funcionar mejor en la última pelea», dijo. (Hormiga)