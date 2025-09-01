Confesión honesta del entrenador coreano antes del equipo nacional indonesio U-23: Old Lesuries aún impresas

Lunes 1 de septiembre de 2025 – 15:01 Wib
VIVA -Sour Corea-Coreano U-23, Lee Min Sung, afirmó abiertamente estar preocupado por enfrentar Equipo nacional Indonesia U-23 en el evento Calificación de la Copa Asiática U-23 2026. Este duelo caliente se llevará a cabo en el Gelora Delta Stadium, Sidoarjo, del 3 al 9 de septiembre.
Indonesia es miembro del Grupo J con Corea del Sur, Macao y Laos. La reunión de Garuda Muda contra Taeguk Warriors está programada para la última fiesta, el martes 2 de septiembre, y se predice que será un partido para determinar el destino de los dos equipos.
Lee Min Sung afirmó que Indonesia ahora no es un oponente que se puede tomar a la ligera. Afirmó haber monitoreado directamente al equipo de Shin Tae-Yong cuando apareció en la Copa Aff U-23 2025.
«Vi a Indonesia jugar el mes pasado, aumentaron rápidamente, así que tuve que estar atento. Tenían muchos buenos jugadores, seguí monitoreándolos», dijo Lee, según el sitio web oficial de KFA.
Aun así, Lee insistió en que sus tropas venían con grandes ambiciones. La dramática derrota de Indonesia en la Copa Asiática U-23 2024 sigue siendo una lesión más baja. En ese momento, Corea del Sur fue eliminada a través de un tiroteo por penalización 11-10 después de un empate 2-2. La derrota los hizo no calificar para los Juegos Olímpicos de París 2024.
«El pueblo coreano ciertamente está muy decepcionado con nuestro fracaso el año pasado. Aunque los equipos del sudeste asiático han aumentado rápidamente, demostraremos que Corea es un equipo superior», dijo Lee.
Lee se dio cuenta de que el partido contra Indonesia no sería fácil. Sin embargo, prometió dar todo lo posible para que Corea del Sur se elevara y compensara el fracaso anterior.
1 de septiembre de 2025