Confesión honesta de Ekitice después de ser atropellado por una tarjeta roja debido a un vestido

VIVA – atacante Liverpool, Hugo ekitikedisculparse después de obtener una tarjeta roja cuando pelea Southampton En la tercera ronda de la Copa Carabao en Anfield, martes hora local, 23 de septiembre de 2025

Ekitice fue un héroe de la victoria 2-1 de Liverpool. Entrando reemplaza a Alexander Sobs al comienzo de la segunda mitad, el delantero francés anotó un gol decisivo en el minuto 85 después de recibir una asistencia Federico Chiesa.

Sin embargo, la celebración de Ekitice en realidad condujo a un desastre. Abrió la camiseta e imitó el estilo de Lionel Messi en El Clásico. El árbitro Thomas Bramall le dio inmediatamente una segunda tarjeta amarilla, después de haber embolsado una tarjeta amarilla en el minuto 53.

A través de Instagram, el ex jugador de Paris Saint-Germain escribió una disculpa.

«Estoy muy emocionado esta noche para ayudar al equipo a ganar nuevamente en casa en mi primer partido de la Copa Carabao. Mis emociones se desbordan esta noche», escribió Ekitice.

«Pido disculpas a toda la familia de los Rojos. Gracias a los fanáticos que siempre me apoyan y a mis compañeros de equipo que han asegurado esta victoria», continuó.

El entrenador de Liverpool, Arne Slot, hizo una fuerte crítica a las acciones de Ekitice.

«La primera tarjeta amarilla ya no es necesaria. [selebrasi] Estúpido incluso si no ha recibido la primera tarjeta amarilla «, dijo Slot.

Slot agregó: «Soy una persona antigua, pero si pasamos a tres jugadores y anotamos goles a la esquina de la meta, él puede hacer que todo sea» sobre mí «. Pero si obtengo un gol como él, iré a Federico Chiesa y decir:» Esto se trata de ti «. Es estúpido, no inteligente. Ahora está suspendido para el sábado y es ideal».