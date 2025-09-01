Confesión honesta Calvin Verdonk Únete a Lille

VIVA – El momento de la emoción se presentó después del partido de eredivisie entre Fortuna Sittard y Nij nijmegenDomingo (8/31/2025) Wib de la tarde. Izquierda hacia atrás Equipo nacional Indonesia, Calvin Verdonkse sometió a su último partido con NEC antes de pasar a la Ligue 1 Francia para fortalecer Lille.

Mientras sonara el largo silbato, los seguidores leales de NEC desplegaron una pancarta de despedida que tocó el corazón.

«Peleando como un tigre 165 veces. Calvin, gracias por su dedicación en envoltura roja, verde y negra», por lo que el contenido de una gran pancarta blanca que se extendía en las gradas.

Al ver ese respeto, Verdonk parecía lloroso. Luego se acercó a los seguidores, saludó y expresó su gratitud por el apoyo que había recibido durante años.

«Me divierto aquí. Ahora solo una prueba médica, y mañana firmaré un contrato con Lille», dijo Verdonk después del partido.

Verdonk comenzó su historia con NEC en 2017 cuando se prestó de Feyenoord. Después de poder fortalecer el FC Twente y Famalicao, regresó a Nijmegen en 2021 y se convirtió en uno de los principales pilares del equipo hasta 2025.

«He pasado por muchas cosas. Jugué por primera vez en Eerste Divisie con NEC, luego me fui. Regresé cuando NEC promocionó. Después de eso, el club continuó creciendo y ahora en una buena pista», dijo.

Aunque ahora mirará una nueva aventura en la Ligue 1, Verdonk todavía le da un amor por NEC. Espera que su antiguo club pueda competir en la cima de Eredivisie esta temporada.

«Espero que NEC pueda terminar en la cima de la temporada. Quién sabe, la próxima temporada podemos encontrarnos en Europa», dijo.

Verdonk también confirmó su ambición con Lille, quien esta temporada apareció en la Liga de Campeones. «Por supuesto que tengo que pelear primero en la Liga de Campeones con Lille. Pero si NEC terminó segundo esta temporada, estaría feliz de conocerlos», agregó con una sonrisa.

Con el final de su historia en Nijmegen, Verdonk cerró una ronda importante en su carrera. Ahora, el público de fútbol indonesio está esperando su nuevo trabajo en la mejor competencia europea.