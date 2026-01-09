Confesión del piloto de helicóptero Chinook estadounidense baleado por guardaespaldas de Maduro durante una emboscada

Washington, VIVA – Un piloto helicóptero chinook quien ayudó a planificar la operación para arrestar al líder Venezuela nicolás Maduro supuestamente sufrió una herida de bala en la pierna durante una misión antes del amanecer en Caracas, según funcionarios estadounidenses que hablaron con Noticias CBS bajo condición de anonimato debido a sensibilidades de seguridad nacional.

En las primeras etapas de esta operación de alto riesgo, varios helicópteros del ejército estadounidense que transportaban comandos de la Fuerza Delta se movieron silenciosamente hacia la capital venezolana, Caracas, sin mucha detección.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando la flota aérea se acercó a un recinto fuertemente custodiado donde se creía que se escondía Maduro. Luego, el puesto de defensa venezolano abrió fuego contra la flota estadounidense, a lo que los helicópteros estadounidenses respondieron con fuego de supresión, dijeron funcionarios estadounidenses.

El presidente venezolano Nicolás Maduro ha sido arrestado

Uno de los helicópteros que encabezaban la formación, un Chinook bimotor MH-47 encargado de desembarcar el equipo de asalto, fue alcanzado por fuego enemigo. Aunque resultó dañado, el pesado helicóptero aún pudo mantenerse en el aire y completar su misión.

Los funcionarios estadounidenses dijeron que Noticias CBS que el piloto del Chinook, que también participó en la planificación de la operación, sufrió múltiples heridas de bala en la pierna durante el tiroteo.

El martes, un funcionario del Pentágono dijo Noticias CBS que dos militares estadounidenses aún se están recuperando de las heridas sufridas durante la invasión de Venezuela, que el Departamento de Defensa denominó Operación Resolución Absoluta.

«Recibieron excelente atención médica y se están recuperando. Otros cinco miembros del servicio resultaron heridos pero han regresado al servicio. El hecho de que esta misión altamente compleja y agotadora se haya llevado a cabo con éxito con heridas mínimas es un testimonio de la experiencia de nuestros combatientes conjuntos», dijo el funcionario del Pentágono.

Los New York Times Detalles previamente informados de la batalla que involucró al helicóptero Chinook y al piloto herido. Después de la redada, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados a un centro de detención federal en la ciudad de Nueva York.

«Soy inocente. Soy inocente, soy una buena persona», dijo Maduro a través de un traductor en una audiencia judicial el lunes. También destacó que «sigue siendo el presidente de mi país».