Confesión del entrenador de Persijap tras ser golpeado por Persija Jakarta

VIVA – Entrenador persijap Jepara, Divaldo Alves, admite superioridad persia Yakarta después de que su equipo perdiera en la continuación Superliga 2025/2026. Según él, la calidad del juego de los Kemayoran Tigers se pudo ver claramente durante todo el partido.

Persijap tuvo que reconocer la superioridad de Persija con un marcador de 0-2 en la semana 16 de la Superliga 2025/2026 que se celebró en el estadio principal Gelora Bung Karno (SUGBK), Yakarta, el sábado 3 de enero de 2026.

En la primera mitad, Persijap pareció disciplinado y pudo mantener a Persija en un empate sin goles. Sin embargo, la situación cambió tras el descanso. Persija pareció más agresiva y logró romper el punto muerto con goles de Arlyansyah Abdulmanan y Aditya Warman.

Divaldo admitió que la derrota fue dolorosa, sobre todo porque Persijap aún no ha podido salir de la tendencia negativa de los últimos partidos.

«Antes del partido les dije a los jugadores que era un partido muy duro», dijo Divaldo a los medios de comunicación.

También destacó el apretado calendario que deberá afrontar Persijap en los próximos partidos.

«Después de luchar contra Persija, nos volveremos a encontrar con grandes equipos como el Dewa United y el PSM Makassar. Anteriormente también perdimos contra Persebaya Surabaya», continuó el ex entrenador de Persik Kediri.

Sin embargo, Divaldo espera que su equipo pueda recuperarse pronto. Destacó la importancia de la valentía y la fortaleza mental para afrontar el próximo partido ante el Dewa United de la jornada 17 de la Superliga 2025/2026.

El partido está programado para el lunes 12 de enero de 2026 en el estadio Gelora Bumi Kartini, Jepara, Java Central.

«Tenemos que ser valientes y tener una mentalidad fuerte para luchar e intentarlo», recalcó Divaldo.

Por otro lado, Divaldo no dudó en elogiar a Persija. Consideró que la calidad del juego del equipo capitalino es alta y merece ganar.

«La calidad del juego de Persija es realmente visible. Honestamente, los jugadores de Persija son especiales y excelentes. Felicitaciones a los que obtuvieron tres puntos», dijo.

Mientras tanto, el jugador de Persijap, Sudi Abdallah, valoró que la organización de juego de su equipo fue bastante buena, especialmente en la segunda mitad. Sin embargo, admitió que hubo una pérdida de concentración que provocó que le encajaran el gol.

«Tuvimos varias oportunidades, pero no las hicimos bien. Sólo puedo felicitar a Persija», dijo Sudi.