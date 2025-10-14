Confesión del director del SMAN 1 Cimarga sobre el incidente de bofetada a un estudiante fumador

Bantén, VIVA – Director de SMAN 1 Cimarga Banten, actualmente está en el centro de atención después de su acción de abofetear a su alumno con las iniciales ILP. El director de la escuela llevó a cabo este acto de violencia porque se descubrió IL fumar en el ambiente escolar.

Este incidente enfureció a los padres de IL y no aceptaron las acciones del director. Como resultado, los padres de ILP planean denunciar este caso a la policía.

«No soy sincera, no me gusta que abofeteen a mi hijo. De hecho, demandaré porque no lo acepto», dijo Tri Indah Alesti, madre de ILP, el lunes 13 de octubre de 2025.

El impacto de este incidente también afectó a los estudiantes de SMAN 1 Cimarga, Lebak Banten Regency. huelga escolar el lunes 13 de octubre. Esta huelga fue una forma de protesta contra el director de la escuela que supuestamente abofeteó a su colega porque lo sorprendieron fumando.

Tras el incidente ocurrido el viernes de la semana pasada, el director del colegio, Dini Fitria, se pronunció. Explicó las cosas que le llevaron a realizar esta acción.

Este incidente comenzó cuando pilló a ILP en el comedor de la escuela con un cigarrillo en la mano.

«Lo que pasó fue que estaba friendo comida en el pequeño puesto de la cantina, detrás del IPL, fumando. Vi fumar en su mano, a 20-30 metros de distancia, el sonido fuerte era normal, estaba cerca. ‘¿Qué estás haciendo?’ 2025.

Además, se reveló que Dini ILP fue atrapado por él y luego se escapó y fue perseguido por él. Luego interrogó a ILP sobre los cigarrillos, pero el estudiante lo negó en ese momento.

«En su mano el cigarrillo burbujeaba y se escapó, ‘fumándote’, soy lo que es, ‘fumándote’ (él) corrió aquí, aquí. Lo perseguí, allí estaban sus amigos, incluido su primo. IPL vino aquí al frente, el cigarrillo se había ido (pregunté) dónde estaba el cigarrillo (respondió) No fumé. Me emocioné, cometí un error», dijo.

El propio Dini admitió haber abofeteado al ILP. Sin embargo, explicó que su acción en ese momento fue espontánea porque le molestaba ver a sus alumnos fumando en el ambiente escolar.