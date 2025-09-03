Confesión de Kompol Cosmas, acaba de descubrir que Affan Kurniawan fue asesinado por Rantis durante un video viral

Yakarta, Viva – Kompol Cosmas K. Gae afirmó haber descubierto la muerte de un taxista de motocicleta en línea (OJOL) Affan kurniawan Como resultado de ser golpeado por un vehículo táctico (Rantis) que estaba montando cuando el video del incidente era viral en las redes sociales.

«Descubrí cuando la víctima murió, cuando el video era viral, y no lo sabíamos en absoluto en absoluto el tiempo y el incidente», dijo en un juicio ético en el edificio de los Mabes TNCC PolriYakarta, miércoles.

Cosmas como personal que se sentó al lado del conductor de Rantis, reveló que solo llevaba a cabo los deberes y responsabilidades de acuerdo con las órdenes institucionales y del comandante, a saber, manteniendo la seguridad y el orden público.



Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

Afirmó que no había intención de tomar la vida de Affan Kurniawan.

«Con eventos o eventos, no es una intención, en serio para Dios, no hay intención de hacer que las personas sean miserables, sino viceversa. Sin embargo, ese evento ha sucedido», dijo.

Cosmas también transmitió una disculpa a la familia Affan Kurniawan y al liderazgo de la Policía Nacional por este incidente.

El Código de Policía Nacional de la Comisión de Ética (KKEP) impuso un despido de despido (PTDH) o despido a Cosmas por su puesto como Danyon un regimiento IV de las fuerzas pioneras del Instituto Penal de la Policía Nacional.

Fue declarado que actuó de manera no profesional en el manejo de manifestaciones el 28 de agosto de 2025, lo que resultó en víctimas en nombre de Affan Kurniawan.

Además de las sanciones de PTDH, Kosmas también fue sentenciado a sanciones éticas, a saber, el comportamiento de los kosmas se declaró un acto despreciable y otras sanciones administrativas en forma de colocación especial (Patsus) durante seis días del 29 de agosto de 2025 al 3 de septiembre de 2025.

En este incidente, hubo un total de siete personal de Brimob designado como presuntos infractores, a saber, Kompol Cosmas K. Gae, Bripka R, Aipda R, Brigadier D, Bripda M, Bharaka J y Bharaka Y.

Se determinó que Kompol Cosmas y Bripka R violaron las categorías severas, mientras que otro personal se determinó que violaron la categoría media.

Cosmas es una figura sentada al lado del conductor de Rantis cuando tuvo lugar el incidente de colisión.

La División de Propam de la Policía declaró que se demostró que Kosmas viola el Código de Ética y violó las categorías severas.

Mientras tanto, Bripka R como conductor de Rantis también estaba decidido a violar las categorías severas.

El Bripka R está programado para someterse a una sesión ética el jueves (4/9).

El incidente de Rantis Brimob se estrelló contra un conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan ocurrió el jueves (8/28) Noche, después de que la policía revelara varios elementos de la comunidad que celebraron una manifestación en el complejo del Parlamento, Yakarta.

Como resultado, el caos se produce a varias regiones alrededor del complejo parlamentario, que van desde Palmerah, Senayan, hasta Pejponganan. El incidente de Rantis se estrelló contra el conductor de OJOL supuestamente ocurrió en la región de Pejonpongan. (Hormiga)