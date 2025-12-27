Confesión de Atalia Praratya, Ridwan Kamil no estaba dispuesto a encontrarse con Aura Kasih

Jacarta – La cuestión de la supuesta cercanía entre Ridwan Kamil y Aura Kasih sigue siendo un tema candente de debate público. La atención sobre ellos dos se amplió después de que una fotografía que mostraba a dos figuras sospechosas de ser Ridwan Kamil y Aura Kasih en Europa circulara ampliamente en las redes sociales.

La foto generó especulaciones porque se consideraba que la ropa usada era similar a la que había aparecido en las cargas de cada una de sus cuentas entre septiembre y diciembre de 2023. Aunque no hubo confirmación oficial, la similitud en los detalles hizo que las sospechas del público fueran aún más fuertes. Desplázate para saber más, ¡vamos!

En medio de esta ajetreada discusión, los internautas están rastreando las huellas de antiguas interacciones entre Ridwan Kamil y Aura Kasih. Uno de los momentos que volvió a surgir fue el encuentro entre ambos en un programa de televisión hace varios años, al que también asistió Atalia PraratyaLa esposa de Ridwan Kamil.

Este momento incluso fue inmortalizado y subido directamente por Atalia a su cuenta personal de Instagram en septiembre de 2016. La carga ahora está siendo ampliamente discutida nuevamente porque contiene una declaración en broma, pero implica celos.

En su declaración en ese momento, Atalia admitió abiertamente que se mostraba reacia si su marido conocía a Aura Kasih, conocida por ser el ídolo de Ridwan Kamil.

«Cuando se mencionó que habría otra estrella invitada en este programa de entrevistas anoche, en mi corazón esperaba… ojalá no fuera un aura de amor… ehhhh… en realidad sucedió… jajajaja *No creo que nadie esté feliz…* empujó a Emil», escribió Atalia en la carga, citada el sábado 27 de diciembre de 2025.

No sólo el momento del encuentro en la pantalla, el público también recordó una serie de hábitos de Ridwan Kamil que a menudo mencionaban el nombre de Aura Kasih en varias ocasiones. Se sabe que en varios eventos incluyó rimas que mencionan el nombre del cantante. Aparte de eso, los viejos tweets de Ridwan Kamil en las redes sociales también están circulando nuevamente, que contienen elogios para Aura Kasih, desde admirar su rostro hasta su apariencia.

Sin embargo, en cuanto a la cuestión de la supuesta infidelidad que actualmente circula ampliamente, Aura Kasih lo ha negado firmemente. A través de su abogado, afirmó que todas estas acusaciones eran falsas y sin fundamento. De hecho, se dice que Aura Kasih está lista para llevar este asunto al ámbito legal.