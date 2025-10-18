Confesando que a menudo se ve afectado por cuestiones negativas, el vicepresidente Gibran advierte a los voluntarios que no lo hagan

Jacarta – Vicepresidente Gibran Rakabuming Raka preguntó para voluntario A Prabowo-Gibran no les molestan las cuestiones negativas que circulan actualmente. Especialmente aquellos que lo atacan a él o al gobierno actual.

Lea también: Notas del PDIP para Prabowo-Gibran antes de un año al frente de Indonesia



Gibran transmitió esto cuando se reunió con voluntarios de la Alianza de la Gran Indonesia en Kebayoran Baru, en el sur de Yakarta, el sábado 18 de octubre de 2025.

«No se dejen provocar por cuestiones negativas o cosas que parezcan improductivas. Yo nunca respondo», dijo Gibran.

Lea también: La respuesta casual de Gibran después de que Roy Suryo visitara la tumba de su abuela



Gibran dijo que estas cuestiones negativas sólo crearían divisiones, creando una situación que no era propicia entre los voluntarios y la sociedad en general.



Vicepresidente Gibran Rakabuming Raka

Lea también: Se forma un Comité de Aceleración del Desarrollo de Papúa para ayudar al vicepresidente Gibran



Aunque a Gibran no le importan los diversos problemas negativos que le afectan, admite que todavía le importan. monitor con cuidado.

Incluso supervisó a muchos voluntarios que estaban dispuestos a aclarar cuestiones negativas en las redes sociales o los principales medios de comunicación.

«Estoy atento, señoras y señores, aquí hay amigos que son proactivos a la hora de dar explicaciones, aclaraciones en los medios, en varios programa de entrevistas. «Se lo agradezco mucho», dijo Gibran.

«Pero una vez más no daré aclaraciones ni desmenticiones, sólo me concentraré en trabajar para ayudar al Presidente, gracias», concluyó Gibran. (Hormiga)