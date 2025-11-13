Confesando haber sufrido acoso sexual, Tiara Andini: ¡Así la golpearon!

Jacarta – Joven cantante talentoso Tiara Andini Recientemente hizo una sorprendente confesión que llamó la atención del público.

El cantante de la canción Sin Amor reveló que había sido víctima de acoso sexual por parte de individuos sospechosos de ser sus propios fans. ¡Vamos, desplázate más!

Tiara admitió que el incidente ocurrió luego de que ella apareciera en un evento. Sin explicar en detalle la hora y el lugar del incidente, dijo que uno de los espectadores de repente tocó una parte de su cuerpo que no debía. Tiara Andini estaba muy enojada y impactada porque esto le pasó.

«Estoy realmente triste y conmocionada. En realidad, estoy enojada», dijo Tiara Andini, citando el vídeo de YouTube de Comic 8 Revolution, el jueves 13 de noviembre de 2025.

Esta amarga experiencia aparentemente dejó un profundo trauma a Tiara Andidi. Admitió que sentía miedo cuando estaba entre la multitud y se volvió más atento a su entorno.

«Desde ese incidente, siempre me cubro el área del pecho cuando camino en lugares concurridos», dijo.

La cosa no terminó ahí, Tiara Andini también dijo que había experimentado otras acciones inapropiadas varias veces por parte de varios fanáticos.

Después de aparecer en el escenario, a menudo los fanáticos lo pellizcaban repentinamente y se apresuraban a acercarse a él. De hecho, partes del cuerpo de Tiara Andini también fueron exprimidas por desconocidos.

«En realidad, la guardia ha sido máxima, sí. Pero siempre pueden pasar cosas inesperadas. Así que la mano de este aficionado me pellizcó. Así fue como me tocó», dijo.

Si bien entiende que la mayoría de sus fans solo quieren mostrar admiración o entusiasmo, Tiara Andini enfatizó que tal comportamiento no puede justificarse. Espera que los fans puedan mantener sus modales y respetar la privacidad de su ídolo.

«Sólo espero que todas las partes puedan comportarse apropiadamente. No hagan cosas así, mucho menos lastimen o incluso acosen», dijo Tiara Andini.

La valiente confesión de Tiara Andini recibió una amplia simpatía por parte del público y otras celebridades. Muchos elogiaron su valentía para hablar abiertamente sobre temas que muchas veces se consideran tabú, al tiempo que le recordaron la importancia de crear un espacio seguro para los artistas en la industria del entretenimiento.