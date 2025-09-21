Confesando el ex corruptor, Angelina Sondakh es una móvil de Cinti sobre la corrupción

Yakarta, Viva – Ex miembro del DPR, Angelina Sondakhpresente como estrella invitada en el lanzamiento del trailer de películas Shiratal Mustaqim Bridge en el área de Kuningan, South Yakarta, recientemente. Sorprendentemente, la mujer que se llama familiarmente Angie afirmó ser deslizada e insinuada por el mensaje moral de que se transmitió la película de terror espiritual.

Leer también: KPK reveló que había una persona del Ministerio de Religión que pidió USD2,400 a los peregrinos para acelerar la peregrinación



Angie, que una vez fue atrapado en un caso corrupciónCompartiendo abiertamente sus puntos de vista. Según él, esta película tiene un significado profundo, especialmente para aquellos que han estado involucrados en el mundo de la corrupción. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Lo que es seguro es que esta película será extraordinaria porque estoy aquí como un ex corruptor, tal vez. Sí, que ha experimentado y muy cerca de las actividades y actividades llevadas a cabo para la corrupción», dijo Angelina a la tripulación de los medios.

Leer también: Gus Ipul sobre la aclaración del KPK en el caso de corrupción de la cuota de Hajj: Gracias, PBNU no está involucrado



A pesar de cumplir una sentencia de 10 años en prisión, Angelina sintió una profunda tristeza porque la práctica de la corrupción en Indonesia estaba aún más extendida. Reveló que el castigo que recibió debería tener un efecto disuasorio, pero la realidad está lejos de las expectativas.

«Mi decisión de 12 años era prisión, una de las cuales era proporcionar un efecto disuasorio. Pero hubo un poco de tristeza porque resultó que la corrupción no era menor, sino aún más, masiva, y la propagación fue extraordinaria», dijo.

Leer también: KPK revela que la oficina de viajes de Hajj de la cola de «subasta» deliberadamente para muchos cuan



La esposa del difunto Adjie Massaid también vio que el público ahora es cada vez más permisivo sobre la corrupción. Irónicamente, esta acción parecía estar cubierta por el glamoroso estilo de vida de los perpetradores. Espera que la película Shiratal Mustaqim Bridge pueda ser un recordatorio para el público.

«Tal vez está cubierto de Hedon, con estilo de vida, y olvida que más tarde habrá Mustaqim Shiratal», dijo.

Shiratal Mustaqim Bridge Film es una película de terror espiritual del director Bounty Umbara producido por Dee Company. Esta película presenta un rango de actores conocidos como Raihan Khan, Imelda Therinne, Agus Kuncoro y Mike Lucock.

Grabe la fecha, esta película está programada para emitirse en los cines a partir del 9 de octubre de 2025. ¿Esta película realmente abrirá los ojos del público sobre los peligros de la corrupción?