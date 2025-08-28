Conferencia de prensa de George Clooney Misses ‘Jay Kelly’ Venecia debido a la infección sinusal

¿Dónde está Jay Kelly?

George Clooneyquien retrata a la estrella de cine ficticia homónima en el drama «Jay Kelly» de Noah Baumbach, no asistió a la conferencia de prensa del Festival de Cine de Venecia. Según los informes, el actor, que llegó a Venecia a principios de esta semana, ha reducido sus compromisos porque se siente bajo el clima.

«A George ha sido diagnosticado con una infección sinusal y está bajo las órdenes de los médicos de reducir todas las actividades hoy», dijeron los representantes de Clooney a Variedad.

En cambio, los coprotagonistas de Baumbach y Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup y Emily Mortimer hablarán en nombre de la película.

En «Jay Kelly», Clooney interpreta a una estrella de cine envejecida que enfrenta un cálculo personal y profesional. Entonces se embarca en un viaje por carretera a través de Europa con su gerente (Sandler) de mucho tiempo mientras los dos reflejan sobre sus elecciones de vida, las relaciones y los legados. Baumbach escribió la película con Mortimer («The Newsroom») en su debut en la escritura de guiones.

