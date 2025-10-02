Conectando la cadena de logros deportivos de los estudiantes con la liga del campus

VIVA – Competencia deporte Estructurado y nivelado en todos los niveles se considera una condición importante para mejorar el rendimiento nacional. Incluso a nivel de instituciones terciarias, que tienen un papel estratégico en dar a luz atleta hacia un nivel profesional.

Partiendo de esa necesidad, presente la liga del campus como una organización privada que abre espacio para alumno Hijos e hijas para desarrollar potencial a través de concursos deportivos consistentes, inclusivos y escalonados.

«Campus League nació de la iniciativa para participar en un papel en la mejora de nuestros logros deportivos nacionales», dijo el CEO de la Liga de Campus, Ryan Gozali, en una reunión de medios en Yakarta, el jueves 2 de octubre de 2025.

«Vemos que las competiciones deportivas a nivel universitario integral son las necesidades absolutas para fortalecer la cadena de nuestros logros deportivos que aún no están completamente maximizados», continuó.

Ryan afirmó que Campus League no es un proyecto a corto plazo. Esta organización se construyó como un ecosistema a largo plazo para llegar a todos los interesados ​​en los deportes, así como a un sistema terciario nacional.

Blueprint Campus League se divide en tres fases en los próximos 10 años. La primera fase (2025-2027) se centrará en realizar competiciones en Java, Bali y Nusa Tenggara.

La segunda fase (2028-2029) aplica un sistema doméstico y alejado y aumenta la competencia no deportiva. La última fase (2030-2034) se incluye en la etapa de sostenibilidad con la formación de la división y comercialización de ligas cerradas.

«Eso está en armonía con la Misión de la Liga del Campus como una plataforma de competiciones deportivas entre los campus que defienden la igualdad, la consistencia y el crecimiento a largo plazo, para formar una generación joven entera a través de pilares académicos, atletas y afinidad», explicó.

Este año, la liga del campus comenzará con la temporada cero como la edición de apertura. Fútbol sala Seleccionado como la primera rama, compitiendo con los equipos masculinos y femeninos de 64 campus en Yakarta, Bandung, Yogyakarta y Surabaya. La competencia dura tres meses, de octubre a diciembre.

«Debido a que 2025 ha entrado en el último trimestre, el tiempo restante es bastante corto, nos enfocamos en celebrar una competencia de fútbol sala primero. El fútbol sala es el deporte más popular entre los estudiantes y el más listo para ser disputado de inmediato», dijo Ryan.

Mientras tanto, la temporada oficial inaugural comenzará en 2026. El alcance es más amplio con tres deportes principales: baloncesto, bádminton y fútbol sala. Además, habrá juegos de Uni-Games que compiten por el fútbol femenino, las paredes trepadoras, Ju-Jitsu, Wushu, Dart, al billar.

Como foro inclusivo, Campus League también estableció una colaboración con universidades, académicos, federaciones deportivas, patrocinadores, medios de comunicación, a la comunidad.

Ryan enfatizó que los estándares de competencia estarán estrechamente protegidos con sistemas de evaluación basados ​​en el rendimiento y la consistencia en todas las ciudades y niveles de coincidencia.

«Nos damos cuenta de que esta misión de la Liga del Campus no se puede lograr solo. Pero se mueve juntos como un ecosistema que se apoya mutuamente, para realizar una Indonesia completamente poderosa a través de deportes y logros académicos», concluyó.