Conductor privado sospechoso de ser el cerebro detrás de la distribución de imágenes de CCTV de Inara Rusli, ¡aquí está la explicación completa!

Jacarta – Casos legales que arrastran nombres Inara Rusli Y Insanul Fahmi está entrando de nuevo en una fase crucial. Detrás de la circulación de imágenes de CCTV que conmocionaron al público, surgieron nuevas acusaciones sobre la parte que accedió y distribuyó por primera vez el vídeo.

Las imágenes de CCTV que Wardatina Mawa utilizó inicialmente como prueba en su informe sobre presunto adulterio se han convertido ahora en una fuente de nuevos problemas legales. Se consideró que el vídeo, que se suponía que debía estar en un espacio privado, se había difundido ilegalmente y violaba el derecho a la privacidad. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

La situación se volvió cada vez más tensa después de que Inara Rusli presentara oficialmente un informe a la Unidad de Investigación Criminal de la policía. Denunció acusaciones de acceso y distribución ilegal de datos personales, tras las imágenes virales de CCTV de su zona de origen.

El asesor legal de Inara Rusli, Deddy DJ, reveló que este caso no era tan simple como un conflicto entre individuos. Según él, hay fuertes indicios de que la difusión del vídeo se realizó de forma sistemática.

«Sí, no fue Mawa quien fue el perpetrador. Así que no creo que sea una cuestión personal, sino más bien una cuestión de grupo», dijo Deddy DJ en Yakarta.

Explicó que su asistencia a testigos clave en la Jefatura de la Policía Nacional tenía como objetivo desentrañar denuncias de hechos delictivos más graves.

«Bueno, la razón por la que acompañé al testigo clave ayer a la Jefatura de la Policía Nacional fue para brindar información sobre el presunto acto delictivo de acceso ilegal», dijo.

Según Deddy, los investigadores están rastreando los orígenes de la grabación, incluida la relación entre el vídeo y el informe de Wardatina Mawa que ya había sido presentado a la policía de Metro Jaya.

«Los investigadores quieren saber la trama, cómo comenzó este caso y si está relacionado con el informe hecho por Mawa en la policía de Metro Jaya», continuó.

Destacó que las pruebas utilizadas por Mawa tienen una correlación directa con el informe de Inara Rusli en la Jefatura de Policía.

«La razón es que las pruebas aportadas por Mawa están directamente relacionadas con el informe que estamos presentando actualmente en la Jefatura de Policía, es decir, el presunto acceso ilegal a CCTV», enfatizó.

Además, Dedy mencionó la aparición de una figura con las iniciales A o Señor A que ahora se destaca como el presunto autor principal. Se sabe que esta figura es el conductor personal de Inara Rusli, que ha estado trabajando durante mucho tiempo ya que su cliente todavía era la esposa de Virgoun.