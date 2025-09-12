Conductor matado, cuatro niños heridos cuando la camioneta de la escuela choca con autobús en Nagpur







Un conductor de una camioneta escolar fue asesinado y cuatro niños sufrieron heridas después de que el vehículo chocó con un autobús en un paso elevado en MaharashtraLa ciudad de Nagpur del viernes, la policía dijo que informó el PTI.

El accidente tuvo lugar en el paso elevado de Mankapur alrededor de las 8.30 de la mañana, cuando la camioneta de la escuela supuestamente entró en el carril equivocado y golpeó un autobús vacío de otra escuela, dijo un funcionario.

El Van Driver, Hrithik Kanojia (24), murió durante el tratamiento en el Hospital y el Hospital de Medicina del Gobierno de Indira Gandhi (IgGMC), dijo, según el PTI.

Dijo que la colisión dejó la camioneta dañada, atrapando a varios estudiantes adentro. Los transeúntes rescataron a los niños y los llevaron a los hospitales cercanos.

Una estudiante de niña se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital privado, mientras que tres niños más se someten a tratamiento médico en otras instalaciones.

El conductor del autobús y los asistentes escaparon ilesos cuando el vehículo estaba vacío, dijo el funcionario, y agregó que la camioneta había entrado en el carril equivocado, informó la agencia de noticias.

El Mankapur policía han registrado un caso y una investigación está en marcha, dijo.

Hombre asesinado, 6 herido cuando el vehículo DJ se estrella contra la procesión en Pune

Mientras tanto, en otro incidente en Pune, un joven murió y otros seis resultaron heridos después de un camión que llevaba un sistema musical de DJ, parte de una procesión para celebrar el cumpleaños de un político local, atropellado a los participantes en el distrito de Pune, dijo el jueves la policía, informó el PTI.

El incidente tuvo lugar el miércoles por la tarde en la ciudad de Junnar, dijeron, y agregó que la policía luego arrestó al ex presidente de Zilla Parishad Devram Lande, cuyo cumpleaños se celebró, su hijo, el dueño del vehículo que llevaba el sistema de sonido DJ y su conductor.

El fallecido de 21 años, identificado como Aditya Kale, era parte de una compañía jugando platillos durante la procesión, según la policía.

«El miércoles por la tarde, se estaba sacando una procesión en la ciudad de Junnar para celebrar el cumpleaños de Lande. Durante la procesión, el conductor del vehículo DJ, a pesar de saber que hay una multitud al frente, condujo el vehículo imprudentemente y negligente y se embarcó en siete personas que formaron parte del grupo de cymbals», dijo un funcionario, por parte de PTI.

«Kale fue asesinada, mientras que otros seis sufrieron heridas graves en el accidente«dijo el funcionario de la estación de policía de Junnar.

Después del incidente, Devram Lande y su hijo, que había organizado la procesión, escaparon del lugar, dijo.

Una multitud enojada se acercó a la policía, buscando acción contra Lande y otros.

Posteriormente, la policía registró un caso contra Lande, su hijo y otros dos y fueron arrestados el miércoles por la noche, dijo el funcionario.

(con entradas PTI)





